Fenerbahçe domuz gribi aşısı olmayacak

Fenerbahçe futbol takımının doktoru Ertuğrul Karanlık, sarı-lacivertli futbolculara domuz gribine karşı aşı yapılmasına gerek görmediğini söyledi.



Fenerbahçe TV'ye açıklamalarda bulunan Dr. Karanlık, kadrolarında kronik hastalığı bulunan kimse olmadığına dikkati çekti:



"Şu anda takımımızın domuz gribi aşısı yaptırmasına gerek görmüyorum. Bu aşının da diğer aşılarda olduğu gibi yan etkileri bulunuyor. Fakat henüz uygulama yeni başladığı için yan etkileri öğrenmek için bekliyoruz. Bilmediğimiz yan etkileri olabileceği için yapmıyoruz şu anda."



Kendilerinin, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Steaua Bükreş maçının ardından oyunculara normal grip aşısı yapacaklarını belirten Karanlık şunları söyledi:



"Bütün futbolcularla konuştum. Domuz gribi aşısı yaptırmak isteyen olursa yapılır tabii ama şu anda gerek yok. Önümüzdeki zamanda gerekirse yapacağız.



"Şimdi Fransa liginde bir futbolcuda mikrop tespit edilmiş ve ligler tatil edilmişse, bu normaldir. Burada görülürse, biz de aşıyı yapacağız. Eğer böyle bir durum olursa gerekenleri yaparız. Şu anda yurt dışındaki gelişmeleri takip ediyoruz.

