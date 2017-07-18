Fenerbahçe Doğuş'un yeni transferi Guduric İstanbul'da

Geçen sezon EuroLeague'i kazanarak büyük bir başarı elde eden Fenerbahçe Doğuş, transfere devam ediyor. Bogdanovic ve Udoh'un NBA'e gitmesiyle güç kaybeden sarı-lacivertlilerin anlaşma sağladığı Sırp yıldız Marko Guduric, imzayı atmak için İstanbul'a geldi.

Fenerbahçe Kulübü'nden Guduric'in transferine ilişkin yapılan açıklama şöyle:

"Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımımızın yeni transferi Marko Guduric İstanbul’a geldi.



Sırbistan ve Avrupa basketbolunun en önemli genç yeteneklerinden biri olarak kabul edilen ve Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımımızın 2020-2021 sezonunun sonuna dek anlaşmaya vardığı Sırp yıldız Marko Guduric bugün saat 12.00 sularında İstanbul Atatürk Havalimanı’a indi.



Resmi internet sitemize ilk açıklamalarını yapan Guduric, 'Burada olduğum için çok mutluyum. Fenerbahçe’nin ne anlama geldiğini biliyorum, Türkiye’nin en büyük kulübü. Çok çalışmaya, takımla tanışmaya ve koçla birlikte olmaya hazırım' dedi."