Fenerbahçe Doğuş'un Türk oyuncuları, Milli Takım'da forma giyemeyeceklerini açıkladı

Fenerbahçe Doğuş'un Türkiye Milli Takımı forması giyen basketbolcuları Melih Mahmutoğlu, Sinan Güler, Barış Hersek, Ali Muhammed ve Egehan Arna, takımlarının EuroLeague'de oynayacağı maçlar ile Milli Takım takvimi çakıştığı için Milli Takım'da oynayamayacaklarını açıkladı.

Milli basketbolcuların sosyal medya hesabı üzerinden yayımladığı açıklama şöyle:

"Bilindiği üzere, FIBA tarafından 2019 Dünya Kupası Eleme maçlarının sezon ortasında oynatılmasına yönelik takvim değişikliği, uzunca süredir basketbol gündemini meşgul etmiş ve biz sporcuları da oldukça güç bir konuma sokmuştur.

Bilinmesini istersiz ki; Türkiye Milli Takımı formasını giymek, bizler için tarifi mümkün olmayan bir gurur ve mutluluk kaynağıdır. Bugüne dek gururla taşıdığımız Milli Takım formasına hizmet etmeye devam etmek de en büyük arzumuzdur ancak EuroLeague’de mücadele eden kulüplerin oyuncularının sezon içerisinde oynanacak EuroLeague maçlarında forma giymemesine neden olacak şekilde FIBA tarafından yapılan takvim düzenlemesi, büyük fedakarlıklarla kurulmuş ve kulüpler seviyesinde Türkiye’nin bir temsilcisi olarak başarıya ulaşmayı hedefleyen kulübümüzü zor durumda bırakacaktır.

Son EuroLeague şampiyonu olarak bir ilke imza atan ve Türk halkına, bu başarıya ulaşan ilk Türk takımı olarak büyük bir mutluluk yaşatan Fenerbahçe Doğuş, bu sezon da aynı gururu ülkemize yaşatmak için yoluna devam etmektedir. Her ne kadar Milli Takım forması giyebilmek, biz sporcular için gurur verici bir görev olsa da, sezon içerisinde kulübümüze karşı olan yükümlülüklerimizi yerine getirmek de vazgeçilmez bir sorumluluktur.

Milli Takım turnuvaları biz sporcular için, bugüne dek olduğu gibi bundan sonra da büyük önem taşımayı sürdürecektir. Lakin bu mücadelelerin, NBA’de ve EuroLeague’de forma giyen oyunculardan yoksun olacak şekilde yapılmasına neden olan değişiklik, bu düzenlemeyi hayata geçirenler tarafından, oyuncuların da görüşleri dikkata alınarak eminiz ki tekrar gözden geçirilmelidir.

Fenerbahçe Doğuş oyuncuları olarak, ülke basketboluna hem Milli Takımımızın hem de kulübümüzün formasıyla en iyi şekilde hizmet etmek en büyük arzumuzdur. Ancak yukarıda bahsettiğimiz gibi, Milli Takım ve EuroLeague maç tarihlerinin çakışmasına neden olan takvimden ötürü, 2019 Dünya Kupası Eleme maçlarında forma giyemeyeceğimizi üzülerek belirtmek isteriz.

Biz sporcuları oldukça zor durumda bırakan bu düzenlemenin, ilgili mecralarca tekrar gözden geçirilmesini diliyoruz.

Basketbol kamuoyunun bilgisine sunarız,

Melih Mahmutoğlu

Sinan Güler

Barış Hersek

Ali Muhammed

Egehan Arna"