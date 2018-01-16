T24 LogoT24 Logo
Spor

Fenerbahçe Doğuş'un rakibi Panathinaikos

İSTANBUL, (DHA) THY Avrupa Ligi 18'inci hafta mücadelesinde Fenerbahçe Doğuş yarın saat 20:45'te Yunanistan ekibi Panathinaikos ile karşılaşacak

16 Ocak 2018 12:33

İSTANBUL, (DHA)

THY Avrupa Ligi 18\'inci hafta mücadelesinde Fenerbahçe Doğuş yarın saat 20:45\'te Yunanistan ekibi Panathinaikos ile karşılaşacak. Mücadele, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu\'nda oynanacak.
28 Aralık 2017\'de evinde aldığı Real Madrid yenilgisinin ardından çıktığı 5 resmi maçı da kazanan Fenerbahçe, Panathinaikos\'u mağlup ederek hem galibiyet serisini 6\'ya çıkarmak, hem de rakibi ile aynı galibiyet sayısına ulaşmak istiyor. Obradovic\'in öğrencileri, Avrupa Ligi\'nde çıktığı son 2 maçta Baskonia ve Valencia\'yı mağlup ederek 11 galibiyete ulaşmış ve kendisine 4\'üncü sırada yer edinmişti.
Deplasman ekibi Panathinaikos ise son 2 Avrupa Ligi maçında Anadolu Efes ve Barcelona\'yı mağlup etmeyi başardı. Yunanistan temsilcisi, 17 maçta aldığı 12 galibiyetle 2\'nci sırada bulunuyor.
İki takım arasında oynanan son maçta temsilcimiz Fenerbahçe Doğuş, deplasmanda Panathinaikos\'a 70-68 mağlup olmuştu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHA THY Avrupa LigiFenerbahçe DoğuşYunanistanPanathinaikosMücadeleSporEtkinlik SalonuAralıkReal MadridFenerbahçe PanathinaikosObradovicAvrupa LigiBaskoniaValenciaDeplasmanAnadolu EfesBarcelona

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Gençlerin çoğunluğu ‘Bu siyasetçiler ve...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24