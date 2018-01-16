Fenerbahçe Doğuş'un rakibi Panathinaikos

İSTANBUL, (DHA)

THY Avrupa Ligi 18\'inci hafta mücadelesinde Fenerbahçe Doğuş yarın saat 20:45\'te Yunanistan ekibi Panathinaikos ile karşılaşacak. Mücadele, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu\'nda oynanacak.

28 Aralık 2017\'de evinde aldığı Real Madrid yenilgisinin ardından çıktığı 5 resmi maçı da kazanan Fenerbahçe, Panathinaikos\'u mağlup ederek hem galibiyet serisini 6\'ya çıkarmak, hem de rakibi ile aynı galibiyet sayısına ulaşmak istiyor. Obradovic\'in öğrencileri, Avrupa Ligi\'nde çıktığı son 2 maçta Baskonia ve Valencia\'yı mağlup ederek 11 galibiyete ulaşmış ve kendisine 4\'üncü sırada yer edinmişti.

Deplasman ekibi Panathinaikos ise son 2 Avrupa Ligi maçında Anadolu Efes ve Barcelona\'yı mağlup etmeyi başardı. Yunanistan temsilcisi, 17 maçta aldığı 12 galibiyetle 2\'nci sırada bulunuyor.

İki takım arasında oynanan son maçta temsilcimiz Fenerbahçe Doğuş, deplasmanda Panathinaikos\'a 70-68 mağlup olmuştu.