T24 LogoT24 Logo
Spor

Fenerbahçe Doğuş'tan farklı galibiyet

Fenerbahçe sahasında yenilmeme serisini 43 maça çıkardı

29 Kasım 2017 11:25

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Fenerbahçe Doğuş, sahasında Demir İnşaat Büyükçekmece'yi 82-59 yendi.

Bu sonuçla Fenerbahçe Doğuş 6. galibiyetini alırken, Demir İnşaat Büyükçekmece ise 5. mağlubiyetini yaşadı.

Sarı-lacivertliler, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda ligde üst üste 43. maçını da galip bitirdi. Fenerbahçe Doğuş, seyircisi önünde ligde son yenilgisini 26 Ekim 2015'te Torku Konyaspor karşısında almıştı.

Karşılaşmaya 8-0'lık seri ile başlayan Fenerbahçe Doğuş, Vesely ve Nunnally'nin sayılarıyla 5. dakikayı 10-5 üstün geçti. Nunnally ile 3 sayı çizgisinin gerisinden Melli'yle ise boyalı alandan sayılar bulan ev sahibi ekip, ilk çeyreği 21-13 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte sarı-lacivertli ekip, Egehan Arna, Nunnally ve Muhammed Ali'nin kaydettiği sayılarla 12. dakikada farkı 13 sayıya çıkardı: 27-14. Stojanovski ve Wright ile sayılar bulan konuk ekibe, Melli, Melih Mahmutoğlu ve Thompson ile karşılık veren Fenerbahçe Doğuş, soyunma odasına 45-29 önde girdi.

Üçüncü çeyreğe 5-0'lık seri ile başlayan Demir İnşaat Büyükçekmece, 22. dakikada farkı 11 sayıya indirdi: 45-34. Melih Mahmutoğlu, Sloukas ve Barış Hersek'in sayılarıyla 8-0'lık seri yakalayan ev sahibi, 25. dakikayı 53-34 önde geçti. Çeyreğin kalan bölümünde skor üstünlüğünü koruyan sarı-lacivertli ekip, final periyoduna 60-41 üstün gitti.

Son çeyrekte Oğulcan Baykan ile üst üste sayılar bulan konuk ekip, 33. dakikada farkı 13 sayıya indirdi: 63-50. Kalan bölümde farkı açmaya devam eden Fenerbahçe Doğuş, sahadan 82-59 galip ayrıldı.(Eurosport)

ETİKETLER

Fenerbahçebasketbol ligibüyükçekmece galibiyet43 maç

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

AKP'li Kurtulmuş bakanların resmî deprem toplantısında konuştu, Elazığ Valisi'nin sandalyesi...

Bakan Soylu HDP yardımını neden geri çevirdiklerini açıkladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24