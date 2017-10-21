Fenerbahçe Doğuş'tan EuroLeague siftahı

THY Euroleague 2. haftasında Fenerbahçe Doğuş, İtalya deplasmanında AX Armani Exchange Olimpia Milan'ı normal süresi 80-80 biten maçın uzatmalarında 92-86 yendi. İlk hafta Unicaja Malaga deplasmanında tek sayı ile mağlup olan son şampiyon Fenerbahçe Doğuş, EuroLeague'de bu sezonki ilk galibiyetini aldı.

Sarı-lacivertli ekipte Kostas Sloukas 17 sayı ile maçın en skorer oyuncusu oldu.

Karşılaşmaya Amath M'Baye'nin üç sayı çizgisinin gerisinden bulduğu isabetli atışlarla başlayan ev sahibi ekibe Fenerbahçe Doğuş; Nikolo Melli, Sloukas ve Luigi Datome'yle cevap vererek, ilk 5 dakikayı 12-10 önde geçti. Fenerbahçe Doğuş, ilk çeyreği 23-21 üstün tamamladı.

İkinci çeyrek karşılıklı basketlerle başladı ve 14. dakika 27-27'lik eşitlikle geçildi. Kenardan gelen Dairis Bertans'ın üst üste bulduğu 3 sayılık basketlerle AX Armani Exchange Olimpia Milan, 16. dakikada 5 sayılık üstünlük yakaladı: 34-29. İtalyan temsilcisi, soyunma odasına 38-37 önde gitti.

Üçüncü çeyreğe pota altını kullanarak başlayan Fenerbahçe Doğuş, 25. dakikada 49-46 öne geçti. Datome'yle hücumda etkili olan sarı-lacivertliler, çeyreğin son dakikasında farkı çift hanelere çıkardı: 52-62. Fenerbahçe Doğuş, final periyoduna 64-54 önde girdi.

Son çeyrekte Bertans'ın hücum performansıyla oyunda kalmaya çalışan İtalyan temsilcisi, 35. dakikada farkı 8 sayıya indirdi: 64-72. M'Baye'nin etkili oyunuyla AX Armani Exchange Olimpia Milan, bitime 1 dakika 17 saniye kala farkı 2'ye kadar düşürdü: 75-77. Ev sahibi ekipte Vladimir Micov, bitime 7.8 saniye kala attığı 3 sayılık basketle maça dengeyi getirdi: 80-80. Fenerbahçe Doğuş, son hücumu Brad Wanamaker'la değerlendiremeyince karşılaşma uzatmaya gitti.

Uzatma periyoduna hücumda oldukça etkili olan Fenerbahçe Doğuş, sahadan 92-86 galip ayrıldı.