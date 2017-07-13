T24 LogoT24 Logo
Spor

Fenerbahçe Doğuş'ta ayrılık resmileşti

Fenerbahçe Doğuş'un Sırp gardı Bogdanovic, NBA ekibi Kings ile anlaştı

13 Temmuz 2017 13:20

Fenerbahçe Doğuş, Sırp basketbolcu Bogdan Bogdanovic'in Sacramento Kings ile anlaştığını resmen açıkladı. Oyun kurucu ve şutör gard pozisyonlarında oynayan oyuncunun adı uzun süredir NBA takımları ile anılıyordu.

Fenerbahçe Kulübü resmi sitesinden Bogdanovic'in transferine ilişkin yapılan açıklama şöyle:

"2014 yılında transfer olduğu Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımımızda; 1 Euroleague şampiyonluğu, 1 Euroleague finali, 2 lig şampiyonluğu, 1 Türkiye Kupası ve 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası başarılarında katkıları bulunan Bogdan Bogdanovic, NBA ekiplerinden Sacramento Kings ile anlaşmıştır.

Sarı-lacivertli formamızı giydiği her an basketbol tarzı, takımımıza yapmış olduğu katkı, ortaya koyduğu mücadele ve örnek kişiliğiyle taraflı tarafsız herkesin övgüsünü ve takdirini kazanmış Bogdan Bogdanovic, kulüp tarihimize de adını altın harflerle yazdırmıştır.

Ülke sporunun en büyük başarılarından biri olan Euroleague şampiyonluğunu kazanan Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımımıza vermiş olduğu destek ve katkılarla her zaman takım ruhunu perçinleyen Bogdan Bogdanovic’e bugüne kadarki hizmetleri için teşekkürlerimizi sunuyor, yeni kariyerinde başarılar diliyoruz."

ETİKETLER

bogdan bogdanovicsırpfenerbahçefenerbahçe doğuşnbasacramento kingstransferhangi takım

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24