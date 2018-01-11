Fenerbahçe Doğuş'a 3 ödül birden 

İSTANBUL,(DHA)

Fenerbahçe Doğuş, İspanya\'nın önde gelen basketbol dergilerinden Gigantes del Basket tarafından Valencia\'da düzenlenen ödül törenine katıldı. L\' Alqueria del Basket Salonu\'nun ev sahipliği yaptığı törende dünya basketbolunun önde gelen isimler yer aldı

Son EuroLeague şampiyonu Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımı Başantrenörü Zeljko Obradovic “Basketbol Efsanesi”, genel menajer Maurizio Gherardini “En Başarılı Genel Menajer”, Jan Vesely de “En Spektaküler Basketbolcu” ödülüne layık görüldü.

VESELY ÖDÜL TÖRENİNE KATILAMADI

Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Ozan Balaban\'ın da yer aldığı törende Zeljko Obradovic ve Maurizio Gherardini’ye ödülleri takdim edildi. Sakatlığı nedeniyle İspanya\'ya gelemeyen Jan Vesely\'nin ödülünü ise genel menajer Maurizio Gherardini aldı.

Ayrıca geceye katılamayan Vesely\'nin bir de teşekkür videosu yayınlandı.

Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımı Başantrenörü Zejlko Obradovic ve genel menajer Maurizio Gherardini ödül için Gigantes del Basket’e teşekkür etti.

(FOTOĞRAFLI)