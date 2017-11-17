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Spor

Fenerbahçe Doğuş uzatmalarda direnemedi

normal süresi 75-75 biten mücadelede Fenerbahçe Doğuş, Olympiakos'a 90-83 kaybetti

17 Kasım 2017 10:53

THY EuroLeague'de 7'nci hafta mücadelesinde Fenerbahçe Doğuş, sahasında Olympiakos'a 90-83 mağlup oldu.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk periyodu dengeli geçerken, Olympiakos 2'nci periyoda 18-17 üstün girdi. 2'nci periyotta hücumlarını artıran Fenerbahçe Doğuş, 23-12'lik çeyrek skoruyla devreyi 40-30 önde tamamladı.

3'üncü periyotta Olympiakos oyunu domine ederken, Yunanistan temsilcisi Fenerbahçe potasına 27 sayı bıraktı, kendi potasında ise yalnızca 13 sayı gördü. Bu seriyle birlikte Olympiakos mücadelenin son bölümüne 57-53 önde girdi. Son periyotta skoru uzun süre üstün götüren Olympiakos'a karşılık veren sarı-lacivertli ekip, normal sürenin son anlarında rakibini yakaladı ve maçı uzatmalara taşıdı: 75-75. Mücadelenin uzatma bölümünde iyi bir performans sergileyen Olympiakos, sahadan 90-83 galip ayrıldı.


Maçın en skorer ismi, attığı 22 sayıyla Fenerbahçe Doğuş'tan James Nunnaly oldu.

 

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