Fenerbahçe Doğuş, üst üste 3. kez Euroleague'de finalde!

Basketbolda Avrupa’nın en büyük kupa organizasyonu THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde Fenerbahçe Doğuş, Zalgiris Kaunas'ı 76-67 mağlup ederek üst üstte üçüncü kez finale yükseldi.

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Ali Muhammmed attığı 19 sayı ile maçın en skorer oyuncusu olurken, Datome 16 sayı ile Ali Muhammed'e eşlik etti.

Geçen sezon tarihi şampiyonluğu ülkemize kazandıran Fenerbahçe Doğuş, üst üste 4. kez kaldığı Final-Four’da üçüncü kez üst üstte finale kalarak 2. kupa zaferini yakalamaya sadece bir maç uzakta. Sarı lacivertliler’in şampiyonluk yolundaki rakibi ise; CSKA Moskova - Real Madrid maçının ardından belli olacak.