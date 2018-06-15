"Fenerbahçe Doğuş, son 3 yılın en başarılı takımı"

Fanatik gazetesi yazarı Gökhan German, Fenerbahçe Doğuş'un şampiyonluğunu ve TOFAŞ'ın başarısını değerlendirdi.

German, Fenerbahçe Doğuş'un sadece Türkiye'nin değil, son 3 yılın en başarılı takımı olduğunu ifade etti.

İşte German'ın Fanatik'te yer alan yazısı:

"Bir yıllık emeğin, bir yıllık çalışmanın, çabanın en güzel karşılığı bu. Kupanın havaya kaldırılması... Müthiş bir galibiyet yüzdesi ile sonuna kadar hak edilen bir şampiyonluk. En güzeli de, taraftarın bütün final maçlarında tribünleri tıklım tıklım doldurması, ‘dünyanın en güzel takımı’ dedikleri bu kadroya sevgilerini sonuna kadar göstermeleri oldu.

Son yılların en keyifli ve görkemli kutlamalarından biri de oldu Ülker Arena’da... Tabii ki bunda Ali Koç heyecanın da payı büyük. Bu takımın yaratılmasında ise Aziz Yıldırım’ın... Obradoviç’i getirip, basketbol şubesini profesyonellere emanet eden, Yıldırım’a Türk basketbolu ne kadar teşekkür etse az. Tabii ki sponsorlar Ülker ve Doğuş’a da... Ali Koç’un da çıtayı aldığı yerden daha yukarılara taşıyacağına inanıyoruz. 3 yılda 3 Euroleague ve 3 Türkiye Ligi finali... Kazanılan 4 şampiyonluk. Kılpayı kaçan da 2 Euroleague şampiyonluğu var. Sadece Türkiye’nin değil, uzak ara son 3 yılın en başarılı takımı Fenerbahçe Doğuş...

Güçleri kalmadı

Finalin diğer takımı Tofaş da, rakip taraftardan bile büyük alkış alıp, ne kadar doğru işler yaptığını gösterdi. Zaten dar bir kadroları vardı, Morgan ve Crocker da sakatlanınca mücadele edecek güçleri kalmadı. Ama bütün bir sezona baktığımızda harika işler yaptılar. Ligin yenisi olmalarına rağmen bütün sezonu çok istikrarlı geçirdiler. Avrupa’nın en zor liglerinden biri olarak kabul edilen Tahincioğlu Basketbol Ligi’nde final oynamaları, ciddi bir başarı. Şanssızlıkları, Avrupa’nın belki de en iyi takımının bu ligde yer alması oldu.

Sezon harika geçti

Coach Orhun Ene, ekibini ve oyuncuları da kutluyoruz. Bir basketbol yazarı olarak sezon benim için harika geçti. Darüşşafaka, Eurocup kazandı. Fenerbahçe, Euroleague finalinde yer aldı. Play-Off’ta harika seriler izledik. Gelecek yıl daha büyük başarıları izlemek dileğiyle."