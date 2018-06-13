Fenerbahçe Doğuş, şampiyonluk maçına çıkıyor

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde 3-1 önde bulunan Fenerbahçe Doğuş, bu akşam TOFAŞ'ı bir kez daha yenmesi durumunda sezonu şampiyon tamamlayacak. Sarı-lacivertli ekip, TOFAŞ'a üstünlük sağlaması halinde üst üste 3'üncü, toplamda ise 9'ucu şampiyonluğuna ulaşacak.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisi 5. maçında Fenerbahçe Doğuş, bu akşam TOFAŞ'ı ağırlayacak. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleştirilecek olan karşılaşma, saat 21.00'de başlayacak. Toplam 4 galibiyete ulaşacak ekibin sezonu zirvede tamamlayacağı seride 3-1 önde bulunan Fenerbahçe Doğuş, bu akşam bir kez daha TOFAŞ'a üstünlük sağlaması durumunda şampiyonluğa ulaşacak. Müsabakayı Bursa temsilcisinin kazanması durumunda ise seri 6. maça uzayacak. Serinin ilk iki maçını 103-63 ve 86-78'lik skorlarla evinde Fenerbahçe Doğuş kazanırken, üçüncü maçı sahasında 91-88 üstün bitiren TOFAŞ, taraftarı önündeki ikinci maçta rakibine 95-77 yenildi.



Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde TOFAŞ'a karşı 3-1 üstün durumda bulunan Fenerbahçe Doğuş, rakibini bu akşam bir kez daha yenmesi durumunda sezonu şampiyon tamamlayacak. Ligde son 2 sezonun şampiyonu sarı-lacivertli ekip, serinin beşinci maçında bu akşam TOFAŞ'a üstünlük sağlaması halinde üst üste 3'üncü, toplamda ise 9'uncu şampiyonluğuna ulaşacak. Fenerbahçe Doğuş, ligi zirvede tamamlaması halinde tarihinde ilk kez üst üste 3 şampiyonluk yaşayacak. Tarihinde 2 şampiyonluğu bulunan TOFAŞ ise seriyi uzatmak için ter dökecek.

Fenerbahçe Doğuş Tofaş maçı bu akşam saat 21:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 3'ten canlı olarak yayınlanacak.

İlk şampiyonluk 1990-1991 sezonunda

İlk şampiyonluğunu 1990-1991 sezonunda yaşayan Fenerbahçe, daha sonra 16 yıl şampiyon olamadı. Ardından 2006-2007 sezonunda Ülker ile sponsorluk anlaşması imzalayan ve Fenerbahçe Ülker olarak ligde mücadele eden sarı-lacivertliler, 16 yıl aradan sonra şampiyonluğa ulaşıp, kulübün 100. yılında bu hasretine son verdi. Sarı-lacivertli ekip, 2007-2008 sezonunda da şampiyon olup, tarihinde ilk kez üst üste iki kez zirveye çıktı.

Efes Pilsen'e 2009-2010 sezonunda play-off final serisinde 4-2 üstünlük kurarak şampiyon olan sarı-lacivertliler, sonraki iki şampiyonluğunu Galatasaray'a karşı elde etti. Fenerbahçe Ülker, 2010-2011 sezonunda play-off finalinde rakibini 4-2 ile geçerek kupayı kaldırdı. Sarı-lacivertliler, 2013-2014 sezonunda da 3-3 eşitliğin olduğu play-off final serisinde Ülker Sports Arena'daki son maça sarı-kırmızılı takım çıkmayınca, 6. kez şampiyon olarak rakibini şampiyonluk sayısında geride bırakmayı başardı. Fenerbahçe, 2015-2016 sezonu play-off final serisinde Anadolu Efes'i 4-2 geçerken, geride kalan sezonda ise play-off final serisinde Beşiktaş Sompo Japan'a 4-0 üstünlük sağlayarak 8'inci şampiyonluğunu kazandı.

Rekor Anadolu Efes'te

Türk basketbolunun erkeklende en üst ligi olan Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin şampiyonluk rekoru, 13 kez bu başarıyı elde eden Anadolu Efes'in elinde. Adını 2011-2012 sezonunda Anadolu Efes olarak değiştiren Efes Pilsen, lig tarihinde ilk şampiyonluğunu 1978-1979 sezonunda kazandı. Lacivert-beyazlılar, ligde 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004 ve 2004-2005 sezonlarında üst üste 4 şampiyonluk yaşadı. En son 2008-2009 sezonunda şampiyon olan Anadolu Efes, 9 sezondur şampiyonluğa hasret kaldı.

Şampiyon takımlar sıralamasında Anadolu Efes'in ardından ikinci sırayı 8'er şampiyonlukla Eczacıbaşı ve Fenerbahçe Doğuş paylaşıyor. Basketbol şubesini yıllar önce kapatan Eczacıbaşı halen sıralamanın üstlerinde yerini korurken, Fenerbahçe Doğuş, bu sezon ipi göğüslemesi durumunda 9 şampiyonluk sahibi olarak ikinci sırada tek başına yer alacak ve Anadolu Efes ile arasındaki farkı azaltacak. Ligde Galatasaray Odeabank ve İTÜ'nün 5'er, Ülkerspor'un 4, Beşiktaş Sompo Japan, TOFAŞ ve Pınar Karşıyaka'nın 2'şer, Muhafızgücü ile Altınordu'nun ise 1'er şampiyonluğu bulunuyor.

Fenerbahçe ile 84. randevu

TOFAŞ ile Fenerbahçe Doğuş, play-off final serisi beşinci maçıyla birlikte lig tarihinde 84. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında daha önce oynanan 83 maçta 33 galibiyet alan Bursa ekibi, 50 maçta rakibine mağlup olurken; taraflar arasında normal sezonda oynanan mücadelelerde sarı-lacivertliler Bursa’da 71-88, İstanbul’da ise 98-78 parkeden galibiyetle ayrıldı. 2017-2018 sezonunda Turkish Airlines Euroleague finalinde Real Madrid’e yenilerek ikinci olan Zeljko Obradovic idaresindeki Fenerbahçe Doğuş, normal sezon lideri olarak başladığı play-off’ta çeyrek finalde Sakarya Büyükşehir Basketbol’u 2-0, yarı finalde Banvit’i 3-0’la geçerek final bileti almıştı.

TOFAŞ seride 3-1 geride

Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde dört galibiyete ulaşan taraf şampiyonluğun sahibi olacak. Fenerbahçe Doğuş’un ev sahibi avantajıyla başladığı seride ilk maçı 103-63, ikinci maçı 86-78 kaybederek 2-0 geriye düşen TOFAŞ Basketbol Takımı, Bursa’ya taşınan serinin üçüncü maçını 91-88 kazanarak durumu 2-1’e getirse de evindeki serinin dördüncü maçından ise 77-95 mağlup ayrılınca sarı-lacivertliler seride 3-1 üstünlüğü sağladı. Serinin beşinci maçı 13 Haziran Çarşamba günü saat 21.00’de Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak. Gerekmesi halinde; altıncı maç 15 Haziran Cuma günü saat 21.00’de Bursa’da, yedinci maç ise 17 Haziran Pazar günü saat 19.00’da İstanbul’da yapılacak.