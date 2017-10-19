Fenerbahçe Doğuş, İtalya deplasmanında

Turnuvanın son şampiyonu Fenerbahçe Doğuş, THY EuroLeague'in ikinci haftasında bugün İtalyan temsilcisi EA7 Olimpia Milano ile karşılaşacak. TSİ 21.45'te başlayacak karşılaşma beIN Sports 3’ten canlı yayınlanacak.

Sarı-lacivertliler, geçen hafta deplasmanda İspanyol ekip Unicaja Malaga'ya 68-67 yenilmişti. Milano ekibi de CSKA Moskova deplasmanından 93-84'lük mağlubiyetle ayrılmıştı.

Rakamlarla iki takım

Fenerbahçe, EuroLeague'in ilk haftasında 67 sayı, 28 ribaund ve 20 asistle mücadele etti. EA7 Olimpia Milano ise 84 sayı, 26 ribaund ve 18 asist ile oynadı. İlk haftada sarı-lacivertlileri Yunan guard'ı Kostas Sloukas taşıdı. Sloukas, 15 sayı, 7 asist ile karşılaşmayı tamamladı. İtalyan ekibinde ise eski Fenerbahçeli oyuncu Andrew Goudelock, 17 sayı ile ilk haftayı noktaladı.

İki takım arasında oynanacak mücadeleyi İspanyol Miguel Perez, Yunan Ioannis Foufis ve Polonyalı Jakub Zamojski üçlüsü yönetecek.