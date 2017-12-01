Fenerbahçe Doğuş, İspanya’dan galibiyet ile dönüyor

Fenerbahçe Doğuş, THY EuroLeague 10. Haftasında İspanya temsilcisi Baskonia Vitoria Gasteiz takımına konuk oldu. Fernando Buesa Arena’da oynanan mücadeleyi 69-83 kazanan Fenerbahçe Doğuş 7. galibiyetine imza atarken, Baskonia da 6. kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Son şampiyon Fenerbahçe Doğuş bu skorla 7. galibiyetini elde ederken, bu sezon Avrupa Ligi'nde ilk kez üst üste 3. kez kazanmayı başardı. Baskonia'nın ise 3 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

Dış şutlarda etkili olan Baskonia, ilk 5 dakikayı 12-9 önde geçti. Vesely ve Ahmet Düverioğlu'yla smaç basketler bulan Fenerbahçe Doğuş, 8. dakika içinde 15-14 öne geçti. Hücumda basit top kayıpları yapan Fenerbahçe Doğuş karşısında, 11-0'lık seri yakalayan Baskonia, ilk çeyreği 25-15 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte Nunnaly ile sayılar bulan Fenerbahçe Doğuş, Vesely ve Melli'nin de boyalı alandaki etkili oyunuyla 25. dakikada farkı 3'e indirdi: 29-26. Savunmasını oldukça sertleştiren ve rakibini top kayıplarına sürükleyen Fenerbahçe Doğuş, Wanamaker'in potaya giderek bulduğu basketle 19. dakikada 37-35 öne geçti. Fenerbahçe Doğuş, soyunma odasına 41-37 önde gitti.

Üçüncü çeyreğe de hızlı başlayan Fenerbahçe Doğuş, 24. dakikada farkı 9'a çıkardı: 41-50. Hücumdaki temposunu kaybetmeyen sarı-lacivertliler, 37. dakikada farkı ilk kez kendi lehine çift hanelere yükseltti: 49-60. Sarı-lacivertliler, final periyoduna 15 sayılık avantajla 66-51 üstün girdi.

Final periyodunun başında iki takım da sayı bulmakta zorlandı. Fenerbahçe, farkı çift hanelerde tutarak 35. dakikayı 73-60 önde geçti. Çeyreğin sonunda farı 17'ye kadar yükselti ve sahadan 83-69 galip ayrıldı.