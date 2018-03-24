Fenerbahçe Doğuş ilk 4'ü garantiledi

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 28. hafta maçları tamamlandı.

Play-off'a çıkmayı daha önce garantileyen Fenerbahçe Doğuş, Sırbistan'ın Kızılyıldız MTS ekibi ile deplasmanda karşılaştı. Müsabakadan 80-63 galip ayrılan sarı-lacivertli takım, normal sezonun bitimine 2 hafta kala ilk 4 sırada yer almayı ve play-off'larda saha avantajını elde etmeyi garantiledi.

Bu sezon kötü bir performans sergileyen ve ligde son sırada yer alan Anadolu Efes, 28. hafta maçında deplasmanda Yunanistan'ın Olympiakos takımına 89-82 yenildi.

THY Avrupa Ligi'nde play-off'larda mücadele edecek 8 takımın 7'si belli oldu. Lider CSKA Moskova ile ikinci Fenerbahçe Doğuş'un yanı sıra Olympiakos, Real Madrid, Panathinaikos Superfoods, Khimki ve Zalgiris, play-off'larda yer alma hakkı elde eden takımlar olmayı başardı.

Ligde 15 galibiyetle 8. sırada bulunan Baskonia, play-off'larda mücadele edecek son takım olmaya yakın. Takipçisi Maccabi FOX'un 2 galibiyet önünde bulunan İspanyol ekibi, kalan iki haftada bir galibiyet elde etmesi ya da İsrail temsilcisinin bir maç kaybetmesi durumunda play-off'a kalacak. Baskonia ile Maccabi FOX, 29. hafta maçında karşı karşıya gelecek.

Sonuçlar

THY Avrupa Ligi'nde 28. hafta maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

Kızılyıldız MTS-Fenerbahçe Doğuş: 63-80

Maccabi FOX-Panathinaikos Superfoods: 75-76

Real Madrid-Zalgiris: 88-81

AX Armani Exchange Olimpia Milan-Valencia: 89-93

Khimki-CSKA Moskova: 73-90

Brose Bamberg-Unicaja Malaga: 93-88

Olympiakos-Anadolu Efes: 89-82

Barcelona Lassa-Baskonia: 73-86