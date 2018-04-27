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Spor

Fenerbahçe Doğuş Final Four'da!

Fenerbahçe Doğuş, Kirolbet Baskonia'yı 92-83 mağlup etti

27 Nisan 2018 03:26

THY Euroleague Play-off dördüncü maçında Kirolbet Baskonia'ya konuk olan Fenerbahçe Doğuş, 83-92 galip geldi ve seride durumu 3-1'e taşıyarak Belgrad'da düzenlenecek olan Final Four'a üst üste dördüncü kez katılmaya hak kazandı.

THY Euroleague Play-off dördüncü karşılaşmasında deplasmanda Kirolbet Baskonia ile karşılaşan temsilcimiz Fenerbahçe Doğuş, rakibini 83-92’lik skorla mağlup ederek üst üste dördüncü kez Final Four’a katılmaya hak kazandı.

İki takım arasındaki geride kalan 3 play-off maçı sonucunda Fenerbahçe seride 2-1 önde bulunuyordu. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan serinin ilk iki maçından sarı-lacivertliler, 82-73 ve 95-89'lik skorla galip ayrılmıştı. İspanya'da oynanan serinin 4. maçını ise Baskonia 88-83 kazandı.

Yine İspanya'da oynanan serinin 4. karşılaşmasında Fenerbahçe galip ayrılarak Final-Four bileti almayı başardı. Turkish Airlines Euroleague Final Four 2018 organizasyonu, 18-20 Mayıs tarihleri arasında Belgrad Kombank Arena'nın ev sahipliğinde düzenlenecek.

Fenerbahçe, Baskonia ile Euroleague'de 2000 yılından bugüne dek 20 kez karşılaşmıştı. Bu mücadelelerde sarı-lacivertliler 8 kez galip gelirken, İspanyol temsilcisi ise 12 kez parkeden mutlu ayrıldı. Fenerbahçe bu maçla birlikte galibiyet sayısını da 9’a çıkartmış oldu.

1. ÇEYREK: 22-27

DEVRE: 32-48

3. ÇEYREK: 62-72

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