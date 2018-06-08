Fenerbahçe Doğuş, deplasmana kayıpsız gidiyor

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin ikinci maçında Fenerbahçe Doğuş, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda TOFAŞ’ı ağırladı.

Mücadeleye etkili başlayan TOFAŞ, Henry ve Crocker’ın pota altı oyunuyla ilk 4 dakikayı 10-2 önde geçti. Brad Wanamaker’ın skorer oyunuyla toparlanan Fenerbahçe Doğuş, Jan Vesely’nin önce serbest atıştan bulduğu sayıyla eşitliği yakaladı, ardından da smacıyla çeyreğin bitimine 53 saniye kala öne geçti: 19-17. İlk periyodu sarı lacivertliler bu skorla önde tamamladı.

İkinci periyoda bu kez iyi başlayan taraf ev sahibi olurken, Brad Wanamaker’ın yine pota altını etkili kullanmasıyla sarı lacivertliler skorlar buldu. Aradaki farkın açılmasına izin vermeyen TOFAŞ'ta Tony Crocker ve Sammy Mejia takımını sayılarıyla takımını ayakta tuttu. Soyunma odasına Fenerbahçe Doğuş 37-36 üstün gitti.



Üçüncü çeyrek karşılıklı sayılarla başlarken, özellikle Nicolo Melli’nin iyi oyunuyla 9-0’lık seri yakalayan Fenerbahçe Doğuş skoru 58-49’a çekti. Kalan bölümde üstünlüğünü sürdüren sarı lacivertli ekip, kader çeyreğine 63-51’lik skor avantajıyla başladı.



Son periyodun başında James Nunnally’nin üst üste sayılarıyla Fenerbahçe Doğuş farkı 16’ya çıkardı: 68-52. Her iki ekip de özellikle hücumlarında potaya doğru yönelirken, ev sahibi ekip boyalı bölgeden bulduğu sayılarla farkı korudu. Son bölümde TOFAŞ’ın çabası yeterli olmazken sarı lacivertliler maçı James Nunnally’nin smacıyla birlikte 86-78 kazandı.



Bu sonucun ardıdan Fenerbahçe Doğuş seride 2-0 öne geçti.

Ali Koç, Türkoğlu ve Comolli ile birlikte tribündeki yerini aldı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Doğuş ile TOFAŞ arasında oynanan final müsabakasını Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu ve Fenerbahçe Futbol Takımı Sportif Direktörü Damien Comolli ile birlikte izledi. Sarı lacivertli taraftarlar Ali Koç'a maç boyunca yoğun ilgi gösterdi.

Maçın ardından

Karşılaşma sonrasında maçı değerlendiren Fenerbahçe Doğuş Başantrenörü Zeljko Obradovic, "İlk olarak oyuncularımı tebrik ediyorum, bir galibiyet daha aldık. Seride durum 2-0 oldu. 2 günde bir play-offlarda maç oynamak çok zor. İlk maç biraz kolay oldu o yüzden bu maça hazırlamaya çalıştık oyuncularımızı. Daha farklı olacağını biliyorduk. Rotasyon yapmaya çalıştım. Benchten gelen oyuncular, oyunun gidişatını değiştirdi. Kendi açımdan ve herkesin anlaması gereken şey rakibimize saygı duymamız gerektiği. Şampiyonluk için 2 galibiyete daha ihtiyacımız var. TOFAŞ çok iyi bir maç oynadı. Onları da tebrik ediyorum, bugün salona gelen taraftara da teşekkür ediyorum" diye konuştu.



TOFAŞ Başantrenörü Orhun Ene ise "Bizim enerjiye ihtiyacımız var ama o enerjiyi verecek oyuncularımızın sayısının daha fazla olması lazım. Çok az oyuncuyla bu mücadeleyi veriyoruz. İlk turlar daha rahattı ama benchten katkı alamıyoruz. Bugün Barış'ı ayağından problem olduğu için oynatamadık. Yorgunluktan dolayı maç sonunda problem yaşıyoruz. Oynadığımız takım Avrupa'nın en iyi takımı. İki gün önceki ağır mağlubiyetten sonra bugün burada kazanmak kolay değil. Şimdi kendi sahamızda 2 maç oynayacağız. Umarım iyi değerlendirebiliriz. Bu kadar sık maç oynamak bizim gibi takımlar için çok zor bir durum" ifadelerini kullandı.

SALON: Ülker Spor ve Etkinlik



HAKEMLER: Erşan Kartal (xx), Ziya Özorhon (xx), Mehmet Karabilecen (xx)



FENERBAHÇE DOĞUŞ: Ahmet Düverioğlu 2 (x), Ali Muhammed 4 (xx), Melih Mahmutoğlu 7 (xx), Marko Guduric (x), Nicolo Melli 15 (xxx), Brad Wanamaker 18 (xxx), James Nunnally 16 (xxx), Jan Vesely 15 (xxx), Sinan Güler 9 (xxx), Jason Thompson (x), Barış Hersek (x), Egehan Arna (x)



TOFAŞ: Raymar Morgan 16 (xxx), Joshua Owens 8 (xxx), Pierria Henry 9 (xx), Sammy Mejia 16 (xxx), Tony Crocker 16 (xxx), Kenny Kadji 13 (xx), Barış Ermiş (xx), Berkan Durmaz (xx), Muhsin Yaşar (xx), Yiğit Arslan (xx)



1'İNCİ PERİYOT: 19-17



İLK YARI: 37-36



3'ÜNCÜ PERİYOT: 63-51



5 FAUL ALAN: Dk. 39.35 Jan Vesely (Fenerbahçe Doğuş)