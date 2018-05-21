Fenerbahçe Doğuş bu kez başaramadı

THY Euroleague'de, Avrupa'nın bir numaralı kupasını müzesine götürmek için Belgrad'da kozlarını paylaşan Fenerbahçe Doğuş-Real Madrid basketbol maçında gülen Real Madrid oldu. Parkeden Real Madrid 85-80’lik skorla galip ayrıldı ve bir numaralı kupanın sahibi oldu.

Yarı finalde Zalgiris Kaunas’ı muhteşem bir savunma performansıyla 76-67’lik skorla mağlup eden ve üst üste üçüncü kez adını finale yazdıran sarı-lacivertliler; normal sezonun lideri CSKA Moskova’yı nefes kesen maçta 92-83’le deviren Real Madrid ile bir numaralı kupayı kaldırmak için parkeye çıktı.

Nefes kesen maçta gülen taraf olan Real Madrid, 1 numaralı kupayı Euroleague dönemindeki ikinci toplamda da 10. kez kazandı. Üst üste ikinci Euroleague zaferinin kıyısından dönen Fenerbahçe’de Nicola Melli’nin 26 sayısı yenilgiyi önlemeye yetmedi. Real Madrid’de ise Fabien Causeur 17 sayı kaydetti.

Günün diğer maçında ise Zalgiris Kaunas ile CSKA Moskova üçüncülük için bir araya geldi. Zalgiris Kaunas, ilk üç çeyreği üstün götürdüğü ve son çeyreğe 69-48 önde girdiği maçta CSKA’yı 79-77 mağlup etti. Son çeyrekte 29-10 üstünlük kuran ve ciddi bir geri dönüşe imza atan CSKA’nın çabası mağlubiyete yetmedi.

Nasıl geldiler?

Yarı finalde kenardan gelen oyuncuları ile fark yaratan Fenerbahçe’de ‘bench’ten gelen üç isimden Bobby Dixon 19 sayı, Gigi Datome 16 ve Kostas Sloukas 14 sayıya imza atmıştı. Sert savunmasıyla Zeljko Obradovic’in öğrencileri Zalgiris’i 20 top kaybına zorlamıştı. Real Madrid’de de normal sezon MVP’si Luka Doncic, Sergio Llull ve Gustavo Ayon’un hücumda keskin bitiricilikleri kadar takım oyunu ön planda. Madrid, CSKA karşısında 111 verimlilik puanı ile Final Four’da mücadele eden dört takım arasında 34 puan farkla (Fenerbahçe 77) zirvede yer almıştı.

Günün diğer maçında ise Zalgiris Kaunas ile CSKA Moskova üçüncülük için bir araya geldi. Zalgiris Kaunas, ilk üç çeyreği üstün götürdüğü ve son çeyreğe 69-48 önde girdiği maçta CSKA’yı 79-77 mağlup etti. Son çeyrekte 29-10 üstünlük kuran ve ciddi bir geri dönüşe imza atan CSKA’nın çabası mağlubiyete yetmedi.