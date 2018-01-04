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Spor

Fenerbahçe Doğuş, Baskonia'yı konuk edecek

İSTANBUL, (DHA) THY Avrupa Ligi 16'ncı hafta mücadelesinde temsilcimiz Fenerbahçe Doğuş, yarın saat 20

04 Ocak 2018 12:17

İSTANBUL, (DHA)

THY Avrupa Ligi 16\'ncı hafta mücadelesinde temsilcimiz Fenerbahçe Doğuş, yarın saat 20.45\'te sahasında İspanya ekibi Baskonia\'yı konuk edecek. Karşılaşma, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu\'nda oynanacak.
Avrupa Ligi\'nde çıktığı 15 maçta 9 galibiyet alan Fenerbahçe Doğuş, 6 da mağlubiyet tattı. Son 2 maçında galip gelemeyen sarı-lacivertli ekip, bu maçı kazanarak yeniden çıkışa geçmek istiyor. Obradovic\'in öğrencileri ligde ise son 7 maçında galip geldi ve liderlik koltuğunda oturuyor.
Deplasman ekibi Baskonia ise 15 Avrupa Ligi maçında 7 galibiyet, 8 mağlubiyet aldı. İlk 4 maçında mağlup olan İspanya temsilcisi, daha sonra çıktığı 11 maçta yalnızca 4 mağlubiyet aldı. Baskonia ligde ise 14 maçı geride bırakırken, 8 galibiyet elde etti.
İki ekip arasında oynanan son müsabakada Fenerbahçe Doğuş, İspanyol rakibini deplasmanda 83-69 mağlup etmişti.

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