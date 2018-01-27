Fenerbahçe Doğuş, Barcelona'ya geçit vermedi

Fenerbahçe Doğuş, THY Avrupa Ligi'nin 20. haftasında konuk ettiği İspanyol temsilcisi Barcelona Lassa'yı 86-82 yendi.

Bu sonuçla sarı-lacivertli ekip, ligde 14. galibiyetini aldı. Barcelona Lassa ise 13. kez sahadan mağlup ayrıldı.

Karşılaşmaya Hanga ve Koponen'in dış atışlardan bulduğu isabetlerle başlayan Barcelona Lassa, 3. dakikayı 8-4 üstün geçti. Taraftar desteğini arkasına alan ve Wanamaker ile Vesely'in sayılarıyla 8-0'lık seri yakalayan Fenerbahçe Doğuş, 6. dakikada öne geçti: 12-11. Savunmayı sertleştiren ve rakibine kolay sayı şansı vermeyen İspanyol temsilcisi, 8. dakikada yeniden üstünlüğü ele geçirdi: 12-16. Hücumda ritmini bulan ve Wanamaker ile etkili olan sarı-lacivertli ekip, ilk çeyreği 22-18 üstün tamamladı.

İkinci çeyreğe de iyi başlayan Fenerbahçe Doğuş, Melli'nin etkili oyunuyla 13. dakikada farkı 8 sayıya (33-25) çıkardı: 33-25. Hücumdan boş dönen sarı-lacivertli ekip karşısında Tomic'in pota altından Koponen ve Hanga'nın üç sayı çizgisinin gerisinden kaydettiği sayılarla Barcelona Lassa, 18. dakikada öne geçti: 38-40. Üstünlüğünü sürdüren İspanyol temsilcisi, soyunma odasına 44-42 önde gitti.

İkinci yarıya 6-0'lık seriyle başlayan Fenerbahçe Doğuş, Wanamaker ve Melli'nin isabetleriyle 22. dakikayı 5 sayı farkla üstün geçti: 55-50. Guduric ve Melih Mahmutoğlu'nun 3 sayı çizgisinin gerisinden kaydettiği basketlerle sarı-lacivertli ekip, 29. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 65-54. Ev sahibi takım, final periyoduna 65-57 üstün girdi.

Savunmaların sertleştiği son çeyrekte Tomic ve Heurtel'in pota altından bulduğu isabetlerle İspanyol temsilcisi, 32. dakikada farkı 5 sayıya indirdi: 67-62. Savunmayı sertleştirerek Vesely ve Mellli ile pota altından arka arkaya sayılar bulan sarı-lacivertli ekip, 35. dakikada farkı yeniden çift hanelere taşıdı: 76-66. Son bölümleri çekişmeli geçen ve Heurtel ile arka arkaya dış atışlardan sayılar bulan Barcelona Lassa farkı azaltsa da Fenerbahçe Doğuş, sahadan 86-82 galip ayrıldı.

Fenerbahçe Doğuş forması giyen Bradley Wanamaker 24 sayı ile maçın en skorer oyuncusu oldu. Barcelona Lassalı Thomas Heurtel ise 21 sayıyla oynadı.

Karşılaşmayı ayrıca Fenerbahçe Başkanı AzizYıldırım ve genel sekreter Mahmut Uslu takip etti.