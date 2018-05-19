Fenerbahçe Doğuş, Avrupa Ligi'nde adını finale yazdırdı!

Fenerbahçe Doğuş – Zalgiris Kaunas: 76 - 67

Temsilcimizin finaldeki rakibi CSKA Moskova – Real Madrid maçının galibi olacak

Gökhan HEBEPCİ / BELGRAD,(DHA)

THY Avrupa Ligi Dörtlü Final ilk maçında Litvanya ekibi Zalgiris Kaunas\'ı 76-67 mağlup eden Fenerbahçe Doğuş, finale yükseldi.

Sırbistan\'ın Başkenti Belgrad\'daki Stark Arena\'da oynanan karşılaşmadan galip ayrılan Sarı-lacivertli temsilcimiz, şampiyonanın diğer ayağında bu akşam TSİ 22.00\'de oynanacak CSKA Moskova (Rusya) - Real Madrid (İspanya) maçının galibiyle finalde karşılaşacak.

Fenerbahçe Doğuş Başantrenörü Zeljko Obradovic, sahaya Brad Wanamaker, Marko Guduric, Jan Vesely, Nikola Kalinic ve Ahmet Düverioğlu ilk 5\'i ile çıktı. Zalgiris Kaunas Başantrenörü Sarunas Jasikevicius ise Brandon Davies, Kevin Pangos, Axel Toupane, Paulius Jankunas ve Edgaras Ulanovas ilk 5\'ini sahaya sürdü.

Mücadelede ilk sayıyı bulan taraf temsilcimiz Fenerbahçe Doğuş oldu. Maçın başında etkili savunma yapan Sarı-lacivertliler, farkı 7-1\'e kadar çıkardı. Toparlanmaya çalışan Litvanya takımı hücumda etkisini göstererek skoru 14-11\'e getirdi. Ancak Sarı-lacivertliler son saniyede bulduğu basketlerle ilk periyotu 19-13 üstün kapattı.

İkinci periyot ise karşılıklı sayılarla başladı. Fenerbahçeli taraftarlar Jan Vesely\'nin şık smaçlarıyla coşarken, temsilcimiz farkı da 11 sayıya kadar çıkardı. Bu periyotta iki takım da 20\'şer sayı bulurken, çeyrek de yine 6 sayılık farkla 39-33 tamamlandı.

Üçüncü periyotta yine oyuna ağırlığını koyan Fenerbahçe Doğuş, farkı 11\'e çıkardı. Periyotun sonlarına doğru taraftarının da desteğini alan Litvanya takımı, art arda bulduğu sayılarla farkı 2\'ye indirdi. Son saniyelerde Ali Muhammed ile 2 sayı bulan temsilcimiz, son periyota da 54-50\'lik skorla girdi.

Dördüncü çeyreğe hızlı başlayan Fenerbahçe Doğuş, Ali Muhammed\'in 3\'lükleriyle skoru 62-52\'ye getirirken, farkı da 10\'a çıkardı. Etkili oyununu sürdüren Ali Muhammed, attığı 2 sayılık basketle de maçta ilk kez takımını 12 sayılık farklı üstünlüğe taşıdı. Zalgiris Kaunas, Fenerbahçe Doğuş\'u zorladığı dakikalarda farkı da yeniden 6\'ya indirdi. Farkın kapanmasına izin vermeyen Fenerbahçe Doğuş, rakibini ??? mağlup ederek finale yükseldi.

BELGRAD SARI LACİVERT!

Fenerbahçeli taraftarlar, 4\'lü finale büyük ilgi gösterdi. Karşılaşmanın başlamasına saatler kala kentin Cumhuriyet Meydanı\'nda toplanan Türk taraftarlar, tezahüratlarla maçın coşkusunu yaşadı.

Maç saatinde ise Stark Arena tribünleri adeta Sarı-lacivert renklere boyandı. Yaklaşık 10 bin kadar Fenerbahçe Doğuş taraftarı tribünlerdeki yerini alırken, takımlarına verdikleri destekle de Litvanya ekibine Sırbistan\'da deplasmanı yaşattı.

1\'İNCİ PERİYOT: 19-13

DEVRE: 39-33

3\'ÜNCÜ PERİYOT: 54-50

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