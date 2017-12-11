Fenerbahçe Doğuş - Yeşilgiresun Belediyespor: 85-72

İSTANBUL, (DHA)

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 10\'uncu hafta mücadelesinde Fenerbahçe Doğuş sahasında Yeşilgiresun Belediyespor\'u 85-72 mağlup etti.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu\'nda oynanan karşılaşmaya etkili başlayan Fenerbahçe ilk çeyreği 26-16, ilk yarıyı ise 51-34 önde kapattı. 3\'üncü periyotta da üstün bir oyun sergileyen sarı-lacivertliler final bölümüne 70-46 önde girdi. Son periyotta skor üstünlüğünü sürdüren Fenerbahçe Doğuş, parkeden 85-72\'lik galibiyetle ayrıldı.

Sarı-lacivertliler bu sonuçla birlikte ligdeki 8\'inci galibiyetine uzanırken, Yeşilgiresun Belediyespor 6\'ncı mağlubiyetini aldı.