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Spor

Fenerbahçe Doğuş - Yeşilgiresun Belediyespor: 85-72

İSTANBUL, (DHA) Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 10'uncu hafta mücadelesinde Fenerbahçe Doğuş sahasında Yeşilgiresun Belediyespor'u 85-72 mağlup etti

11 Aralık 2017 00:14

İSTANBUL, (DHA)

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 10\'uncu hafta mücadelesinde Fenerbahçe Doğuş sahasında Yeşilgiresun Belediyespor\'u 85-72 mağlup etti.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu\'nda oynanan karşılaşmaya etkili başlayan Fenerbahçe ilk çeyreği 26-16, ilk yarıyı ise 51-34 önde kapattı. 3\'üncü periyotta da üstün bir oyun sergileyen sarı-lacivertliler final bölümüne 70-46 önde girdi. Son periyotta skor üstünlüğünü sürdüren Fenerbahçe Doğuş, parkeden 85-72\'lik galibiyetle ayrıldı.
Sarı-lacivertliler bu sonuçla birlikte ligdeki 8\'inci galibiyetine uzanırken, Yeşilgiresun Belediyespor 6\'ncı mağlubiyetini aldı.

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