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Spor

Fenerbahçe Doğuş - Sakarya BŞB Basketbol: 89-75

İSTANBUL, (DHA) SALON: Ülker Spor ve Etkinlik HAKEMLER: Mehmet Serdar Ünal, Halil Baldemir, Can Mavisu FENERBAHÇE DOĞUŞ: Muhammed 14, Thompson 16, Melih 6, Datome 8, Melli 6, Ahmet 4, Wanamaker 10, Egehan, Sinan 5, Guduric 11, Sloukas 9 SAKARYA BŞB BASKE

08 Ocak 2018 00:25

İSTANBUL, (DHA)

SALON: Ülker Spor ve Etkinlik
HAKEMLER: Mehmet Serdar Ünal, Halil Baldemir, Can Mavisu
FENERBAHÇE DOĞUŞ: Muhammed 14, Thompson 16, Melih 6, Datome 8, Melli 6, Ahmet 4, Wanamaker 10, Egehan, Sinan 5, Guduric 11, Sloukas 9
SAKARYA BŞB BASKETBOL: Can 14, Metecan 7, Fall 8, Boothe 2, Harris 17, Doğukan, Tufan 3, Jankovic 7, Jones 7, Mehmet 6, Ersin 4
1\'İNCİ PERİYOT: 28-17
İLK YARI: 48-43
3\'ÜNCÜ PERİYOT: 65-64

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 14\'üncü hafta maçında Fenerbahçe Doğuş kendi sahasında Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol\'u 89-75 mağlup etti.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu\'nda oynanan müsabakaya etkili başlayan ev sahibi ekip, ilk periyodu 28-17 önde geçti. 2\'nci periyotta Sakarya BŞB Basketbol vites yükseltirken, devreye 48-43\'lük Fenerbahçe Doğuş üstünlüğü ile girildi.
3\'üncü periyotta da iyi oyununu sürdüren deplasman ekibi, farkı iyice indirdi ve final bölümüne ev sahibi ekibin 1 sayı gerisinde girdi: 65-64. Maçın son bölümünde etkinliğini artıran Fenerbahçe Doğuş, sahasında Sakarya BŞB Basketbol\'u 89-75 mağlup etti.
Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe Doğuş ligdeki 12\'nci galibiyetini alarak liderliğini sürdürürken, Sakarya ekibi 6\'ncı mağlubiyetini alarak 7\'nci sırada kaldı.
Öte yandan mücadeleyi Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk ve Fenerbahçe Asbaşkanlarından Ozan Balaban da izledi.

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