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Spor

Fenerbahçe Doğuş - Real Madrid: 77-79

İSTANBUL, (DHA) THY Avrupa Ligi 15'inci hafta mücadelesinde, temsilcimiz Fenerbahçe Doğuş kendi sahasında İspanya ekibi Real Madrid'e 79-77 mağlup oldu

29 Aralık 2017 01:46

İSTANBUL, (DHA)

THY Avrupa Ligi 15\'inci hafta mücadelesinde, temsilcimiz Fenerbahçe Doğuş kendi sahasında İspanya ekibi Real Madrid\'e 79-77 mağlup oldu.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu\'nda oynanan mücadeleye etkili başlayan sarı-lacivertli ekip, ilk periyodu 17-10 önde kapattı. İlk periyottaki savunma direncini 2\'nci periyotta kaybeden Fenerbahçe, bu çeyrekte potasında 27 sayı görürken, rakip potaya 19 sayı bıraktı ve devreye 37-36\'lık Real Madrid üstünlüğü ile girildi.
3\'üncü periyot karşılıklı sayılarla geçilirken, Real Madrid 3\'üncü periyotu 1 sayı önde kapattı: 61-62. Final çeyreğinde üstün oyununu sürdüren Madrid ekibi, parkeden 79-77 galip ayrıldı.
Bu sonuçla birlikte Real Madrid, Avrupa Ligi\'ndeki 9\'uncu galibiyetine uzanırken, Fenerbahçe Doğuş 6\'ncı yenilgisini aldı.

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