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Fenerbahçe Doğuş - Muratbey Uşak: 89-72

Basketbol Süper Ligi'nde lider değişti İSTANBUL, (DHA) Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 12'nci hafta maçında Fenerbahçe Doğuş, sahasında Muratbey Uşak'ı 89-72 mağlup etti

24 Aralık 2017 18:04

Basketbol Süper Ligi\'nde lider değişti

İSTANBUL, (DHA)

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 12\'nci hafta maçında Fenerbahçe Doğuş, sahasında Muratbey Uşak\'ı 89-72 mağlup etti.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu\'nda oynanan mücadeleye etkili başlayan sarı-lacivertliler, ilk periyodu 26-23 önde kapattı. 2\'nci periyotta farkı açan Fenerbahçe, 20-11\'lik çeyrek skoruyla soyunma odasına 46-34 önde gitti.
3\'üncü periyot iki ekibin karşılıklı sayılarıyla geçilirken, Fenerbahçe Doğuş final periyoduna 64-53\'le girdi. Son periyotta rakibinin geri dönmesine müsaade etmeyen sarı-lacivertli ekip, parkeden 89-72\'lik galibiyetle ayrıldı.
Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe Doğuş ligdeki 10\'uncu galibiyetini aldı ve TOFAŞ\'ı geride bırakarak ilk sıraya yükseldi. Muratbey Uşak ise 11\'inci mağlubiyetini alarak son sırada kaldı.

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