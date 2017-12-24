Fenerbahçe Doğuş - Muratbey Uşak: 89-72

Basketbol Süper Ligi\'nde lider değişti

İSTANBUL, (DHA)

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 12\'nci hafta maçında Fenerbahçe Doğuş, sahasında Muratbey Uşak\'ı 89-72 mağlup etti.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu\'nda oynanan mücadeleye etkili başlayan sarı-lacivertliler, ilk periyodu 26-23 önde kapattı. 2\'nci periyotta farkı açan Fenerbahçe, 20-11\'lik çeyrek skoruyla soyunma odasına 46-34 önde gitti.

3\'üncü periyot iki ekibin karşılıklı sayılarıyla geçilirken, Fenerbahçe Doğuş final periyoduna 64-53\'le girdi. Son periyotta rakibinin geri dönmesine müsaade etmeyen sarı-lacivertli ekip, parkeden 89-72\'lik galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe Doğuş ligdeki 10\'uncu galibiyetini aldı ve TOFAŞ\'ı geride bırakarak ilk sıraya yükseldi. Muratbey Uşak ise 11\'inci mağlubiyetini alarak son sırada kaldı.

FOTOĞRAFLI