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Spor

Fenerbahçe Doğuş - Eskişehir Basket: 79 - 69

İSTANBUL,(DHA) SALON: Ülker Spor ve Etkinlik HAKEMLER: Ali Serkan Emlek, Özlem Yalman, Halit Can Cihan FENERBAHÇE DOĞUŞ: Wanamaker 7, Melih Mahmutoğlu 16, Guduric 2, Vesely 2, Ahmet Düverioğlu 10, Ali Muhammed 9, Egehan Arna 6, Nunnally 7, Thompson 5,Sin

25 Mart 2018 21:07

İSTANBUL,(DHA)

SALON: Ülker Spor ve Etkinlik
HAKEMLER: Ali Serkan Emlek, Özlem Yalman, Halit Can Cihan
FENERBAHÇE DOĞUŞ: Wanamaker 7, Melih Mahmutoğlu 16, Guduric 2, Vesely 2, Ahmet Düverioğlu 10, Ali Muhammed 9, Egehan Arna 6, Nunnally 7, Thompson 5,Sinan Güler 4, Melli 9, Barış Hersek 2
ESKİŞEHİR BASKET: Caner Erdeniz 3, Buğrahan Tuncer 3, Baron 18, Ayres 8, Kravtsov 27, Berkay Candan 5, Dorukhan Engindeniz, Duncan 5, Arda Berk Kaya 
1\'İNCİ PERİYOT: 23-19
DEVRE: 50-34
3\'ÜNCÜ PERİYOT: 62-52
5 FAUL ALAN: 37.51 Ayres (Eskişehir Basket)

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi\'nin 22\'nci haftasında Fenerbahçe Doğuş, sahasında Eskişehir Basket\'i 79 - 69 yendi. 
Sarı-lacivertli ekip, bu sonuçla ligde 19\'uncu galibiyetini elde ederken, Eskişehir Basker ise 12\'nci kez parkeden mağlup ayrıldı. Karşılaşmanın en skorer ismi attğı 27 sayıyla Eskişehir Basket\'ten Viacheslav Kravtsov oldu. 

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