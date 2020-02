Fenerbahçe Doğuş - Baskonia Vitoria maçının ardından

Ata SELÇUK / İSTANBUL,(DHA)

THY Avrupa Ligi Play-off serisi birinci maçında Fenerbahçe kendi sahasında Baskonia\'yı 82-73 mağlup etti. Mücadelenin ardından iki takım başantrenörleri açıklamalarda bulundu.

İlk olarak söz alan Baskonia Başantrenörü Pedro Martinez şöyle konuştu: \"Bizim için çok zor bir maç oldu, Fenerbahçe daha istekliydi. Gerekli cevabı veremedik. Yine de oyuncularımla gurur duyuyorum, ikinci yarı çok iyi mücadele ettikler. Şimdi neleri yanlış yaptığımıza bakmamız gerekiyor. Atmosfer benim için çok hoştu, hiçbir sorun yok bizim için.\"

OBRADOVIC: \"İLK YARIDA ÇOK İYİ OYNADIK\"

Fenerbahçe Doğuş Başantrenörü Zeljko Obradovic ise şu ifadeleri kullandı: \"Kendimizi çok agresif basketbol oynayan bir takıma karşı hazırlamaya çalıştık. Çok hızlı savunma yapan bir takım. İlk yarıda çok iyi oynadık. En büyük sorunumuz ilk yarıdaki hücum ribauntlarıydı. Maçın bu bölümü hariç, her şey çok olumluydu. Devre arasında maçın bitmediğini konuştuk, mutlaka geri geleceklerini konuştuk ve aynen böyle oldu. Eminim cuma günü de aynı şekilde agresif oynamaya devam edecekler, buna kendimizi hazırlamamız gerekiyor. Şu anda seri yeni başladı, kaç sayıyla yendiğimiz önemli değil, 1-0 olması önemli. Durum analizi yapacağız, idmanda buna reaksiyon göstereceğiz ve cuma daha iyi olacağız. Kontrol bizdeydi, oyuncularımı kutluyorum. Atmosfer muhteşemdi, taraftarlarımıza teşekkür ediyorum, cuma yine randevumuz var. Takıma her zaman destek oluyorlar, onlarla olan bağımız gerçekten çok güzel. Başkanımıza, yönetim kurulu üyelerimize ve sponsorumuz Ferit beye teşekkür ederim. En iyi savunmayı yapmaya çalıştık ve onların en iyi yaptığı şeyi durdurmaya çalıştık. Çok fazla olumlu şey var onların oyununda. Uzunlar çok iyi koşuyor. Birçok şutör için setleri var, özellikle Shengelia için. Bunların hepsi çok önemli bu yüzden her şeye hazır olmalıyız. Biz de bu şekilde oynuyoruz.\"

