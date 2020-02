Fenerbahçe Doğuş - Anadolu Efes maçının ardından

Fenerbahçe Doğuş Başantrenörü Zeljko Obradovic: \'\'Dunston müthiş bir maç oynadı\'\'

\'\'Sayfayı çeviriyoruz ve önümüzdeki müsabakalara bakacağız\'\'

Luigi Datome: \'\'Geçen sene de çeyrek finalde aynı pozisyonda elenmiştik\'\'

\'\'Oyunculara hakemlerle saygı çerçevesi içerisinde konuşma fırsatı verilmesi gerektiğini düşünüyorum\'\'

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman: \"Fenerbahçe\'ye bizi bu kadar iyi motive ettikleri için teşekkür ediyorum\'\'

\'\'Obradovic söyledi, ben de söylüyorum bu olay kapandı\'\'

\'\'Bu akşam, \'Her şeyi temizledik\' demek değil\'\'

Bryant Dunston: \'\'Takım olarak geçen maçta kaybetmemiz bizi utandırdı\'\'

PTT Erkekler Türkiye Kupası çeyrek finalinde Anadolu Efes, Fenerbahçe Doğuş\'u 83-80 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Doğuş Başantrenörü Zeljko Obradovic, Anadolu Efes\'in kazanmayı hak ettiğine inandığını ifade ederek, \'\'Maçın başı bizim için çok kötüydü. İlk çeyrekte Anadolu Efes\'e sayı bulma şansı tandık. Ve eğer bir eleme maçı oynuyorsanız nasıl bir maç oynadığınızı anlamanız gerekiyor. İlk çeyrekte Anadolu Efes, 26 sayı attı. Her şeyi yapmaya çalıştık. Oyuncularımla gurur duyuyorum maça tekrar geri geldik. Anadolu Efes\'in kazanmayı hak ettiğini düşünüyorum. Buradan olumlu şeyler çıkartmak lazım. Oyuncular ileriki maçlarda nasıl oynaması gerektiğini görmesi açısından. Fenerbahçe taraftarına desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum\'\' dedi.

OBRADOVIC: \'\'DUNSTON MÜTHİŞ BİR MAÇ OYNADI\'\'

İlk çeyreğin maçın sonucunu belirlediğini dile getiren Zeljko Obradovic, \'\'26 sayı atılırken izlemeleri en büyük hataydı. En iyi başlangıç olarak bu 5\'i düşündüm. Benim de hatalarım var. Maç için bir plan yapıyorsunuz, bunu takip etmelisiniz. Dunston müthiş bir maç oynadı. 40 dakika sahada kalmak gerçekten kolay bir şey değil\'\' diye konuştu.

\'\'SAYFAYI ÇEVİRİYORUZ VE ÖNÜMÜZDEKİ MÜSABAKALARA BAKACAĞIZ\'\'

Obradovic, bu maçı unutup önlerindeki mücadelelere bakacaklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

\'\'Bugünkü gibi motivasyonsuz oynamak kabul edilebilir bir şey değil. Bir basketbol oyuncusunun kariyeri maksimum 15 yıl. Size verilen şansları değerlendirmeniz gerekiyor. Sayfayı çeviriyoruz ve önümüzdeki müsabakalara bakacağız.\'\'

DATOME: \'\'GEÇEN SENE DE ÇEYREK FİNALDE AYNI POZİSYONDA ELENMİŞTİK\'\'

Fenerbahçe Doğuş basketbolcusu Luigi Datome ise Anadolu Efes\'i tebrik etti ve Efes\'in çok iyi oynadığını ifade etti. Datome, \'\'Çok iyi ve zor atışları vardı. Hücum ribaundu açısından eşleşmeleri daha iyi kontrol edebilirdik. Kendi açımdan üzgünüm. Geçen sene de çeyrek finalde aynı pozisyonda elenmiştik. Çok önemli hedeflerimiz var. Hatalarımızdan öğrenecek çok şeyimiz var. İyi şekilde anlarsak bizim için ders olur\'\' dedi.

\'\'OYUNCULARA HAKEMLERLE SAYGI ÇERÇEVESİ İÇERİSİNDE KONUŞMA FIRSATI VERİLMESİ GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM\'\'

Karşılaşma anında basketbolcuların hakemlerle saygı çerçevesi içinde konuşması gerektiğini dile getiren Datome, \'\'Türkiye\'de 3\'üncü yılım ve herkesin şunu bilmesini istiyorum. Hem rakibe hem hakemlere saygı duyuyorum. Hakemlere karşı da saygılı oldum. Oyunculara hakemlerle saygı çerçevesi içerisinde konuşma fırsatı verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bugün bu pek mümkün olmadı. Bugün hakemle ne kadar konuşsam bana o kadar faul çalma ihtimali olabilirdi. Oyuncuların kesinlikle konuşma sansı olması gerektiğini düşünüyorum. Hakemin oyuncunun o andaki hissiyatını anlaması adına önemli. Şunu da söylemek istiyorum ki bu sözlerden bu çıkartılabilir biz maçı hakemler yüzünden kaybetmedik söz hakkım olduğu için söylemek istedim\'\' şeklinde konuştu.

ATAMAN: \"FENERBAHÇE\'YE BİZİ BU KADAR İYİ MOTİVE ETTİKLERİ İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUM\'\'

Karşılaşmanın kendileri adına müthiş geçtiğini vurgulayan Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, \'\'İzleyenler de keyif aldılar. Üst düzey basketbol oynandı. Kendi takımım adına da mutluyum. Sadece mücadele değil basketbol olarak da son ana kadar oyun hakimiyeti bizdeydi. Fenerbahçe çok kaliteli bir takım. Zaman zaman farkı erittiler ama biz tekrar ivmelendik. McCollum, Doğuş ve Dragic\'in faul problemine girmesine rağmen maçı kazandık. Soyunma odasında oyuncularıma üç şey söyledim. Oyuncularımı tebrik ettim. İyi basketbol oynadıkları için tebrik ettim ve onurlu birer insan oldukları için onları tebrik ettim. Fenerbahçe\'yi de bizi bu kadar iyi motive ettikleri için tebrik ediyorum\'\' dedi.

\'\'OBRADOVIC SÖYLEDİ, BEN DE SÖYLÜYORUM BU OLAY KAPANDI\'\'

Obradovic ile arasında yaşanan gerginliğin sorulması üzerine Ataman, \'\'Obradovic, bu olay kapandı diye kendisi de söyledi ben de söylüyorum bu olay kapandı. Magazinsel şeyleri bırakalım. Anadolu Efes\'in oynadığı iyi basketbola ve Avrupa\'nın en iyilerinden birine karşı oynadığı basketbolu ön plana çıkartalım\'\' diye konuştu.

\'\'BU AKŞAM, \'HER ŞEYİ TEMİZLEDİK\' DEMEK DEĞİL\'\'

İyi antrenman yaptıklarını ve motive oldukları maçlarda da iyi oyun sergilediklerini ifade eden Ataman, \'\'EuroLeague\'de hedefsiz olduğumuzdan dolayı deplasmanlarda oyundan düşüyoruz. Oyuncular iyi niyetli. Basketbol savunma yapmadan oynanmıyor bu akşam, \'her şeyi temizledik\' demek değil\'\' şeklinde konuştu.

DUNSTON: \'\'TAKIM OLARAK GEÇEN MAÇTA KAYBETMEMİZ BİZİ UTANDIRDI\'\'

Anadolu Efesli basketbolcu Bryant Dunston ise \'\'Bugün oynanan maç Fenerbahçe ile en son oynadığımız maç gibi değildi. Böyle oynanmaması da gerekiyordu. Fiziksel olarak enerjimizi ortaya koyduk. Bence takım olarak geçen maçta kaybetmemiz bizi utandırdı. Bu yüzden bu maça kararlı bir şekilde çıktık. Takım halinde oynadık\'\' ifadelerini kullandı.

