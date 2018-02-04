T24 LogoT24 Logo
Spor

Fenerbahçe Doğuş - Anadolu Efes maçının ardından

Fenerbahçe Doğuş Başantrenörü Zeljko Obradovic: "Saygı duyduğumuz bir takıma karşı çok iyi bir maç çıkardık" Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman: "Yakalamaya çalıştık ama olmadı" "6 saniye kala hücum etmek büyük saygısızlık" İSTANBUL, (DHA) Tahinci

04 Şubat 2018 22:18

Fenerbahçe Doğuş Başantrenörü Zeljko Obradovic: \"Saygı duyduğumuz bir takıma karşı çok iyi bir maç çıkardık\"

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman: \"Yakalamaya çalıştık ama olmadı\"

\"6 saniye kala hücum etmek büyük saygısızlık\"

İSTANBUL, (DHA)

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 17\'nci hafta maçında Fenerbahçe Doğuş, Anadolu Efes\'i 100-74 yenerken, mücadelenin ardından iki takım başantrenörleri karşılaşmanın oynandığı Ülker Spor ve Etkinlik Salonu\'nda açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe Doğuş Başantrenörü Zeljko Obradovic, önemli bir galibiyet aldıklarını belirterek, \"Maça çok agresif başladık ve 27-10 öndeydik. Büyük öz güven ve istekle oynayan bir takımız. İkinci yarının başı ve üçüncü çeyrekte sorun yaşadık, 12-0\'lık seri yakaladılar ama sonradan toparladık. Genel olarak iyi bir maçtı, sadece kötü olan şeyler top kayıplarıydı. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Saygı duyduğumuz bir takıma karşı çok iyi bir maç çıkardık\" dedi.
ERGİN ATAMAN: \"YAKALAMAYA ÇALIŞTIK AMA OLMADI\"
Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman ise karşılaşmaya kötü başladıklarını söylerek, \"Fenerbahçe maça çok agresif başladı, istediklerimizi sahaya yansıtamadık. Fenerbahçe Doğuş gibi Avrupa Ligi şampiyonluğuna aday bir takım, 25 sayı farkla Atina\'dan dönmüş olmanın ezikliği içinde karşılaşmaya çok sert başladı. Biz maçın başında o ritmi yakalayamadık. Maç boyunca takip ettik, yakalamaya çalıştık ama olmadı\" ifadelerini kullandı.
\"6 SANİYE KALA HÜCUM ETMEK BÜYÜK SAYGISIZLIK\"
Karşılaşmanın ardından Obradovic\'in elini sıkmama üzerine konuşan Ataman, şöyle dedi:
\"Bugüne kadar Obradovic\'e karşı maç da kazandım, çok da kaybettim. Her seferinde gittim elini sıktım ama bugün elini sıkmadım. Neden elini sıkmadığımı o benden daha iyi bilir. Meslektaşlar arası saygı vardır. Bir takımın 24 sayı öndeyken faul yaptırıp, 6 saniye kala hücum etmesi mesleki anlamda çok büyük bir saygısızlıktır. Üzüldüm ama doğal tabii. Tokat olayı ve 25 sayılık mağlubiyetin ardından zor bir hafta geçirdi. Çok üzüldüğümü söylemek istiyorum.\" Maçta genç oyuncuları Yigitcan Saybir\'in etkili bir performans ortaya koyduğunu aktaran tecrübeli başantrenör, \"Yiğitcan\'ın performansı bizim açımızdan pozitifti ama bazı oyuncularımızdan katkı alamadık, gerekli tedbirleri alacağız.\"

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Fenerbahçe Doğuş Başantrenörü Zeljko ObradovicEfes Başantrenörü Ergin AtamanDHA Tahincioğlu Basketbol Süper LigiFenerbahçe Doğuş Anadolu EfesSporEtkinlik SalonuBüyükGenelOyuncularımıSaygıERGİN ATAMANAMA OLMADI"

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24