Fenerbahçe Doğuş - Anadolu Efes maçının ardından

Fenerbahçe Doğuş Başantrenörü Zeljko Obradovic: \"Saygı duyduğumuz bir takıma karşı çok iyi bir maç çıkardık\"

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman: \"Yakalamaya çalıştık ama olmadı\"

\"6 saniye kala hücum etmek büyük saygısızlık\"

İSTANBUL, (DHA)

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 17\'nci hafta maçında Fenerbahçe Doğuş, Anadolu Efes\'i 100-74 yenerken, mücadelenin ardından iki takım başantrenörleri karşılaşmanın oynandığı Ülker Spor ve Etkinlik Salonu\'nda açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe Doğuş Başantrenörü Zeljko Obradovic, önemli bir galibiyet aldıklarını belirterek, \"Maça çok agresif başladık ve 27-10 öndeydik. Büyük öz güven ve istekle oynayan bir takımız. İkinci yarının başı ve üçüncü çeyrekte sorun yaşadık, 12-0\'lık seri yakaladılar ama sonradan toparladık. Genel olarak iyi bir maçtı, sadece kötü olan şeyler top kayıplarıydı. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Saygı duyduğumuz bir takıma karşı çok iyi bir maç çıkardık\" dedi.

ERGİN ATAMAN: \"YAKALAMAYA ÇALIŞTIK AMA OLMADI\"

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman ise karşılaşmaya kötü başladıklarını söylerek, \"Fenerbahçe maça çok agresif başladı, istediklerimizi sahaya yansıtamadık. Fenerbahçe Doğuş gibi Avrupa Ligi şampiyonluğuna aday bir takım, 25 sayı farkla Atina\'dan dönmüş olmanın ezikliği içinde karşılaşmaya çok sert başladı. Biz maçın başında o ritmi yakalayamadık. Maç boyunca takip ettik, yakalamaya çalıştık ama olmadı\" ifadelerini kullandı.

\"6 SANİYE KALA HÜCUM ETMEK BÜYÜK SAYGISIZLIK\"

Karşılaşmanın ardından Obradovic\'in elini sıkmama üzerine konuşan Ataman, şöyle dedi:

\"Bugüne kadar Obradovic\'e karşı maç da kazandım, çok da kaybettim. Her seferinde gittim elini sıktım ama bugün elini sıkmadım. Neden elini sıkmadığımı o benden daha iyi bilir. Meslektaşlar arası saygı vardır. Bir takımın 24 sayı öndeyken faul yaptırıp, 6 saniye kala hücum etmesi mesleki anlamda çok büyük bir saygısızlıktır. Üzüldüm ama doğal tabii. Tokat olayı ve 25 sayılık mağlubiyetin ardından zor bir hafta geçirdi. Çok üzüldüğümü söylemek istiyorum.\" Maçta genç oyuncuları Yigitcan Saybir\'in etkili bir performans ortaya koyduğunu aktaran tecrübeli başantrenör, \"Yiğitcan\'ın performansı bizim açımızdan pozitifti ama bazı oyuncularımızdan katkı alamadık, gerekli tedbirleri alacağız.\"