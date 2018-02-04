Fenerbahçe Doğuş - Anadolu Efes: 100 - 74

İSTANBUL,(DHA)

SALON: Ülker Spor ve Etkinlik

HAKEMLER: Yener Yılmaz, Ziya Özorhon, Kerem Baki

FENERBAHÇE DOĞUŞ: Melih Mahmutoğlu 13, Marko Guduric 8, Bobby Dixon 6, Nicolo Melli 6, Ahmet Düverioğlu 2, Jason Thompson 14, Luigi Datome 11, Jan Vesely 13, Sinan Güler 7, Brad Wanamaker 15, Egehan Arna 5, Barış Hersek

ANADOLU EFES:

Bryant Dunston 7, Errick McCollum 22, Brock Motum 15, Toney Douglas, Zoran Dragic, Doğuş Balbay 10, Yiğitcan Saybir 11, Vladimir Stimac 6, Birkan Batuk, Onuralp Bitim 3, Arda Erdoğan, Berk Demir

1\'İNCİ PERİYOT: 27 - 10

DEVRE: 57 - 34

3\'ÜNCÜ PERİYOT: 71 - 56

5 FAUL ALAN: Brad Wanamaker, Marko Guduric (Fenerbahçe Doğuş)

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi\'nin 17\'nci haftasında Fenerbahçe Doğuş, sahasında Anadolu Efes\'i 100 - 74 mağlup etti. Fenerbahçe Doğuş, bu sonucun ardından 14\'üncü galibiyetini elde ederken, Anadolu Efes 6\'ncı mağlubiyetini aldı.

Karşılaşmanın en skorer ismi attığı 22 sayıyla Anadolu Efes\'ten Errick McCollum oldu.

(FOTOĞRAFLI)