T24 LogoT24 Logo
Spor

Fenerbahçe Doğuş - Anadolu Efes: 100 - 74

İSTANBUL,(DHA) SALON: Ülker Spor ve Etkinlik HAKEMLER: Yener Yılmaz, Ziya Özorhon, Kerem Baki FENERBAHÇE DOĞUŞ: Melih Mahmutoğlu 13, Marko Guduric 8, Bobby Dixon 6, Nicolo Melli 6, Ahmet Düverioğlu 2, Jason Thompson 14, Luigi Datome 11, Jan Vesely 13, Si

04 Şubat 2018 18:26

İSTANBUL,(DHA)

SALON: Ülker Spor ve Etkinlik
HAKEMLER: Yener Yılmaz, Ziya Özorhon, Kerem Baki
FENERBAHÇE DOĞUŞ: Melih Mahmutoğlu 13, Marko Guduric 8, Bobby Dixon 6, Nicolo Melli 6, Ahmet Düverioğlu 2, Jason Thompson 14, Luigi Datome 11, Jan Vesely 13, Sinan Güler 7, Brad Wanamaker 15, Egehan Arna 5, Barış Hersek  
ANADOLU EFES: 
Bryant Dunston 7, Errick McCollum 22, Brock Motum 15, Toney Douglas, Zoran Dragic, Doğuş Balbay 10, Yiğitcan Saybir 11, Vladimir Stimac 6, Birkan Batuk, Onuralp Bitim 3, Arda Erdoğan, Berk Demir
1\'İNCİ PERİYOT: 27 - 10
DEVRE: 57 - 34  
3\'ÜNCÜ PERİYOT: 71 - 56
5 FAUL ALAN: Brad Wanamaker, Marko Guduric (Fenerbahçe Doğuş)

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi\'nin 17\'nci haftasında Fenerbahçe Doğuş, sahasında Anadolu Efes\'i 100 - 74 mağlup etti. Fenerbahçe Doğuş, bu sonucun ardından 14\'üncü galibiyetini elde ederken, Anadolu Efes 6\'ncı mağlubiyetini aldı.
Karşılaşmanın en skorer ismi attığı 22 sayıyla Anadolu Efes\'ten Errick McCollum oldu.

(FOTOĞRAFLI)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

SporEtkinlik HAKEMLER Yener Yılmaz ZiyaKerem Baki FENERBAHÇE DOĞUŞ Melih MahmutoğluMarko GuduricBobby DixonNicolo MelliAhmet DüverioğluJason ThompsonLuigi DatomeJan VeselySinan GülerBrad WanamakerEgehan ArnaBarış

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24