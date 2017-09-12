Fenerbahçe Disiplin Kurulu'na sevk edildi

Fenerbahçe, Süper Lig'in 4. haftasında oynanan Başakşehir maçındaki saha olayları nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

İşte TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamalar:

1- KAYSERİSPOR Kulübü'nün 09.09.2017 tarihinde oynanan DEMİR GRUP SİVASSPOR-KAYSERİSPOR Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve ""çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- ATİKER KONYASPOR Kulübü'nün 09.09.2017 tarihinde oynanan ATİKER KONYASPOR-AYTEMİZ ALANYASPOR Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Yayın Talimatı'nın 3/1 ve 9/1. maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 09.09.2017 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

4- GENÇLERBİRLİĞİ Kulübü'nün 10.09.2017 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-GENÇLERBİRLİĞİ Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "7 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

5- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü antrenörü OSMAN ZEKİ KORKMAZ'ın 09.09.2017 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-BALIKESİRSPOR BALTOK TFF 1. Lig müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 10.09.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

6- ALTINORDU A.Ş Kulübü futbolcusu ERDOĞAN YEŞİLYURT'un 09.09.2017 tarihinde oynanan ALTINORDU A.Ş.-ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. TFF 1. Lig müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 10.09.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

7- AKIN ÇORAP GİRESUNSPOR Kulübü'nün 10.09.2017 tarihinde oynanan AKIN ÇORAP GİRESUNSPOR-ESKİŞEHİRSPOR TFF 1. Lig müsabakasındaki ""çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

8- SARIYER Kulübü'nün 10.09.2017 tarihinde oynanan SARIYER-MENEMEN BELEDİYESPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki ""çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "talimata aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2017-2018 Sezonu TFF 2. Lig Müsabakaları Statüsü'nün 6/7. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

9- EYÜPSPOR Kulübü'nün 10.09.2017 tarihinde oynanan EYÜPSPOR-BUCASPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki ""çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

10- BUCASPOR Kulübü'nün 10.09.2017 tarihinde oynanan EYÜPSPOR-BUCASPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki ""çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

11- TUZLASPOR A.Ş. Kulübü futbolcusu FERHAT ÇOBAN'ın 10.09.2017 tarihinde oynanan SANCAKTEPE BELEDİYESPOR-TUZLASPOR A.Ş. TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 11.09.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.