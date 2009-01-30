Fenerbahçe direnemedi



Euroleague 2. Tur H Grubu'nda Fenerbahçe Ülker, sahasında son şampiyon CSKA Moskova'ya 66-48 mağlup oldu.



Fenerbahçe Ülker, Euroleague 2. Tur H Grubu'ndaki ilk maçında son şampiyon CSKA Moskova ile Abdi İpekçi Spor Salonu'nda karşılaştı.



Rus ekibi, Siskauskas ve Terence Morris'in skorer oyunuyla sarı-lacivertlileri zorlanmadan 66-48 yendi.



Fenerbahçe Ülker'in Hırvat yıldızı Gordan Giricek uzun bir sakatlık döneminin ardından sahalara dönerken, gıda zehirlenmesi yaşadığı için son 2 antrenmana katılamayan Mirsad Türkcan takımdaki yerini alamadı.



Karşılaşmaya hızlı başlayan taraf son şampiyon CSKA Moskova oldu. Siskauskas ve Khryapa'nın 3 sayılık basketleriyle kontrolü ele geçiren konuk takım, skoru 12-2'ye getirerek farkı çift hanelere taşıdı. Sarı-lacivertlilerin farkı kapatmasına izin vermeyen Rus temsilcisi, ilk çeyreği 20-12 önde tamamladı.



İkinci çeyreğin ilk dakikaları karşılıklı basketlerle geçilirken, savunma sertliğini artıran son şampiyon farkı 18 sayıya çıkarttı. Gordan Giricek'in basketleriyle ayakta kalmaya çalışan Fenerbahçe Ülker, savunmada etkili olamadı ve soyunma odasına 41-25 geride gitti.



İkinci yarıya Holden’ın basketiyle başlayan konuk takım, Fenerbahçe Ülker'in yaptığı etkili savunmaya çözüm üretemedi ve sarı-lacivertliler Vidmar’ın basketiyle skoru 43-34’e getirerek farkı yeniden tek hanelere indirdi. Planinic'in hücumda devreye girmesiyle nefes alan Rus temsilcisi, son çeyreğe de 49-38 önde başladı.



Son çeyreğin ilk dakikalarında farkı tek hanelere indirmeyi başaran temsilcimiz, Planinic ve Zizic'in basketlerine engel olamayınca fark yeniden açılmaya başladı. Karşılaşmanın son 3 dakikasında çok rahat bir oyun sergileyen CSKA Moskova, sahadan 66-48 galip ayrıldı.



CSKA Moskova'da Siskauskas 14 sayı - 2 asistlik performansıyla sahanın en skorer oyuncusu olurken, Terence Morris 12 sayı - 10 ribauntla, Khryapa da 11 sayı - 6 ribaunt - 2 asist - 2 top çalmayla oynadı.



Gordan Giricek 13 sayı - 2 ribauntla karşılaşmayı noktalarken, Semih Erden 11 ribaunt - 8 sayı - 2 top çalma - 2 asistle, Oğuz Savaş 6 sayı - 3 ribaunt ve 2 asistle katkı yaptı.



FENERBAHÇE ÜLKER: 48 - CSKA MOSKOVA: 66



Salon: Abdi İpekçi



Hakemler: Juan Carlos Mitjana (İspanya), Milivoje Jovciç (Sırbistan), Eddie Viator (Fransa)



Fenerbahçe Ülker: Green, Ömer Onan 3, Rasim 3, Smith 4, Semih 8, Oğuz 6, Vidmar 5, Demir Kaan 5, Preldziç 1, Giricek 13



CSKA Moskova: J.R. Holden 7, Langdon 2, Siskauskas 14, Morris 12, Khryapa 11, Lorbek 7, Zisis 4, Vorontsevich, Planinic 9, Kaun



1. Periyot: 12-20



Devre: 41-25 (CSKA Moskova lehine)



3. Periyot: 38-49

