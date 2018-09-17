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Spor

Fenerbahçe-Dinamo Zagreb maçına İngiliz hakem

Sarı-lacivertliler 20 Eylül Perşembe günü Hırvatistan ekibinin konuğu olacak

17 Eylül 2018 20:05

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda 20 Eylül Perşembe günü deplasmanda Hırvatistan temsilcisi Dinamo Zagreb ile yapacağı karşılaşmayı İngiliz hakem Craig Pawson yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Zagreb'deki Maksimir Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak karşılaşmada düdük çalacak Pawson'ın yardımcılıklarını Lee Betts ve Ian Hussin üstlenecek.

Jonathan Moss ve Chris Kavanagh'un ilave yardımcı hakem olarak görev alacağı müsabakanın dördüncü hakemi ise Harry Lennard.

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FenerbahçeDinamo Zagrebİngiliz hakemCraig PawsonUEFA Avrupa Ligi
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