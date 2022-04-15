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Spor

Fenerbahçe, Diego Rossi'nin bonservisini aldı

Uruguaylı orta saha için 5.5 milyon Euro bonservis bedeli ödendi

15 Nisan 2022 12:00

Fenerbahçe, sezon başında MLS ekiplerinden Los Angeles FC'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Diego Rossi'nin bonservisinin alınıp, 2025 yıllına kadar sözleşme imzalandığını açıkladı. Fenerbahçe'den konuyla ilgili yapılan açıklamada, "2021-22 Sezonu başından beri kadromuzda kiralık olarak forma giyen profesyonel futbolcu Diego Rossi'nin, 5.500.000 Euro bonservis bedeli karşılığında kalıcı olarak kadromuza katılması konusunda Major League Soccer (MLS) ile mutabık kalınmıştır. Oyuncu ile 31.05.2025 tarihinde sona erecek; 2022-23, 2023-24 ve 2024-25 sezonlarını kapsayan 3 yıllık sözleşme imzalanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

 

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