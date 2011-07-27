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Spor

FENERBAHÇE DERNEKLERİ CUMA TOPLANACAK İSTANBUL (A.A)

27 Temmuz 2011 23:56

-FENERBAHÇE DERNEKLERİ CUMA TOPLANACAK İSTANBUL (A.A) - 27.07.2011 - Fenerbahçe Kulübü'ne bağlı taraftar dernekleri, son dönemde yaşanan gelişmeler nedeniyle birlik ve beraberlik mesajları vermek için 29 Temmuz Cuma günü 3 ayrı merkezde toplanacak. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, taraftar derneklerinin son dönemde yaşanan gelişmeler üzerine kulübe destek olmak ve birlik beraberlik mesajları vermek amacıyla 3 ayrı merkezde, ''Bu Sevda Bitmez'' adı altında bir organizasyon düzenleyecekleri kaydedildi. Kamuoyuna Fenerbahçe taraftarlarının sesini duyurmak amacıyla organize edilen toplantıların, Ege Fenerbahçeliler Dernekleri Birliği'ne bağlı derneklerin katılımıyla İzmir Cumhuriyet Meydanı'nda, Güney Marmara Fenerbahçeliler Dernekleri Birliği'ne bağlı derneklerin katılımıyla Yalova Atatürk Yürüyen Köşk'te, Trakya Fenerbahçeliler Dernekleri Birliği'ne bağlı derneklerin katılımıyla da Şarköy'de yapılacağı vurgulandı. Tüm Fenerbahçe taraftarlarının davetli olduğu organizasyonun 29 Temmuz Cuma günü yapılacağı açıklanırken, bir araya gelecek olan taraftarların, dernekler birliği başkanlarının saat 19.07 de okuyacağı bildirilerle, Fenerbahçe Spor Kulübü'ne sonuna kadar destek verdiklerini belirterek, birlik beraberlik mesajlarını tüm kamuoyuna iletecekleri ifade edildi.

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