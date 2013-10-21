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Fenerbahçe Dergisi'nde hayali röportaj yayımlandı

Sarp Akkaya derginin kendisiyle röportaj yapmadığını belirterek sosyal medya hesabından takipçilerini uyardı

21 Ekim 2013 21:12

Tiyatro ve sinema oyuncusu Sarp Akkaya, Fenerbahçe spor kulübüne bağlı olarak çıkartılan Fenerbahçe Dergisi'nde yayımlanan röportajın asparagas olduğunu belirtti. Akkaya, dergide basılan kendisi ile yapılmış röportaj için "%90'ı birinin hayal ürünüdür" dedi.

Fenerbahçe Dergisi'nin Ekim sayısında yayımlanan tiyatro ve sinema oyuncusu Sarp Akkaya derginin kendisiyle röportaj yapmadığını belirterek sosyal medya hesabından takipçilerini uyardı.

Akkaya, konuyla  ilgili olarak twitter'dan şu açıklamaları yaptı:

"Bu ay FB dergisindeki roportaj bana ait değildir. %90 ı birinin hayalürünüdür. Sorumlusu kim bilmiyorum. İtibar etmeyin. FB Dergisi editörü Sayın Şafak Taş bu yapılan terbiyesizliktir.  Bu basın ahlakına sığmaz, Fenerbahçe adını bu sorumsuzlukta kullanamazsınız. Roportajı yapan Ersin bey sizin sorumlu olduğunuzu söylüyo Şafak hnm. Derginin editörü de siz olduğunuza göre lafım başta size. FB Dergisi röportajı kardeşimle bana ait değildir. Bu rezilliğe itibar etmeyin. @Fenerbahce bizim söylediklerimiz yazılmamıştır. Fenerbahçe büyük bir kulüptür ve bu sorumsuzluğun hesabı sorulmalıdır."

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