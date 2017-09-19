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Spor

Fenerbahçe derbiye Skrtel'den yoksun hazırlanıyor

Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu'nun 6

19 Eylül 2017 17:54

Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu\'nun 6. haftasında 23 Eylül Cumartesi günü Beşiktaş ile Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi\'nde karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarına Can Bartu Tesisleri\'nde bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik Direktör Aykut Kocaman yönetiminde yapılan antrenman saat 10.00\'da başladı ve toplam 1 saat 30 dakika sürdü.

Antrenmanın ilk bölümünde salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışan oyuncular, ikinci bölümde sahada ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardında 3 gruba ayrıldı ve 5\'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Pas çalışmalarıyla süren antrenman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla sona erdi.
Martin Skrtel çalışmalarını takımdan ayrı özel program dahilinde sürdürürken, Robin van Persie\'nin tedavisine devam edildi.
Fenerbahçe, Beşiktaş maçı hazırlıklarını 20 Eylül Çarşamba günü yapacağı çalışmayla sürdürecek.

İstanbul - DHA
(Fotoğraflı)

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