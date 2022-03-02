Fenerbahçe derbisi öncesi Trabzonspor'da Koronavirüs vakası

Bu hafta Fenerbahçe derbisi öncesi Trabzonspor'da, bir oyuncunun Koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklandı.

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da, antrenman öncesi yapılan testlerde bir oyuncunun pozitif çıktığı bildirildi.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Soğuk algınlığı belirtileri gösteren bir oyuncumuzun yapılan Covid-19 PCR kontrolünde testi pozitif çıkmıştır. Oyuncumuzun sağlık durumu iyi olup tedavi ve izolasyon süreçleri başlamıştır" denildi.