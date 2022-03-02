T24 LogoT24 Logo
Spor

Fenerbahçe derbisi öncesi Trabzonspor'da Koronavirüs vakası

"Oyuncumuzun sağlık durumu iyi olup tedavi ve izolasyon süreçleri başlamıştır"

02 Mart 2022 14:45

Bu hafta Fenerbahçe derbisi öncesi Trabzonspor'da, bir oyuncunun Koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklandı.

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da, antrenman öncesi yapılan testlerde bir oyuncunun pozitif çıktığı bildirildi.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Soğuk algınlığı belirtileri gösteren bir oyuncumuzun yapılan Covid-19 PCR kontrolünde testi pozitif çıkmıştır. Oyuncumuzun sağlık durumu iyi olup tedavi ve izolasyon süreçleri başlamıştır" denildi.

FenerbahçeTrabzonsporKoronavirüspozitifmaçfutbol
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24