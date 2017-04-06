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Spor

Fenerbahçe derbisi öncesi Bruma mucizesi

Bruma'nın takımla birlikte çalışmalara başladığı bildirildi

06 Nisan 2017 20:02

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Igor Tudor yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmanda, Bruma'nın takımla çalışmalara başladığı bildirildi.

Portekiz 21 Yaş Altı Milli Takım kampında sakatlanan ve sağ uyluk arka adale grubunda orta düzeyde zorlanma tespit edilen Bruma'nın sahalara dönmesinin 3 haftayı bulabileceği daha önce duyurulurken, oyuncunun beklenenden çok önce takıma dahil olması teknik heyetin de yüzünü güldürdü.

Galatasaray Kulübü, Bruma'nın antrenmanda top ile yapılan çalışmada yer aldığı bir fotoğrafı paylaştı.

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