Fenerbahçe, derbinin ilk yarısını önde kapattı

Fenerbahçe - Beşiktaş: 1-0 (İLK YARI SONUCU)

İSTANBUL, (DHA)

STAT: Ülker Stadyumu

HAKEMLER: Ali Palabıyık, Cem Satman, Serkan Olguncan

FENERBAHÇE: Carlos Kameni - Mauricio Isla, Luis Neto, Roman Neustadter, Hasan Ali Kaldırım, Josef de Souza, Ozan Tufan, Mehmet Ekici, Giuliano, Mathieu Valbuena, Vincent Janssen

BEŞİKTAŞ: Fabri - Gary Medel, Pepe, Dusko Tosic, Caner Erkin, Atiba Hutchinson, Oğuzhan Özyakup, Anderson Talisca, Ricardo Quaresma, Ryan Babel, Cenk Tosun

GOLLER: Dk. 20 (P) Giuliano

SARI KARTLAR: Dk. 23 Vincent Janssen, Dk. 30 Mehmet Ekici (Fenerbahçe) - Dk. 23 Oğuzhan Özyakup, Dk. 36 Atiba Hutchinson, Dk. 41 Ricardo Quaresma (Beşiktaş)

KIRMIZI KARTLAR: Dk. 45 Luis Neto (Fenerbahçe) - Dk. 43 Ricardo Quaresma (Beşiktaş)

Süper Lig\'in 6\'ncı haftasında oynanan derbi maçın ilk yarısını Fenerbahçe, Beşiktaş karşısında 1-0 önde kapattı. Mücadelenin şu ana kadarki tek golü Fenerbahçeli Giuliano\'nun kullandığı penaltı vuruşundan geldi.

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

11\'inci dakikada Fenerbahçe tehlikeli geldi. Giuliano\'nun pasında sol kanatta topla buluşan Hasan Ali Kaldırım, ceza sahası içine girdi. Hasan Ali\'nin dar açıdan yaptığı vuruşta Fabri başarılı oldu.

14\'üncü dakikada Fenerbahçeli Giuliano\'nun kullandığı köşe vuruşunda Luis Neto kafayı vurdu, top yandan dışarı gitti.

17\'inci dakikada Beşiktaş kısa paslarla tehlikeli geldi. Medel\'in pasında ceza sahası yayı civarında topla buluşan Quaresma sert bir vuruş yaptı, top üstten dışarı çıktı.

18\'inci dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Janssen\'e gelen uzun top sonucunda Gary Medel ile hava mücadelesine giren Hollandalı oyuncu yerde kaldı, hakem Ali Palabıyık penaltı noktasını gösterdi.

20\'nci dakikada penaltı için topun başına gelen Giuliano, golü buldu ve sarı-lacivertli ekibi 1-0 öne geçirdi.

32\'inci dakikada Beşiktaşlı Quaresma\'nın duran topta içeri kestiği topu Pepe indirdi, Atiba altıpasta kafayı vurdu. Top az farkla dışarı çıktı.

34\'üncü dakikada Fenerbahçe kontra atak yakaladı. Mehmet Ekici ile hızlı çıkan sarı-lacivertliler, Valbuena\'nın ortasında Ozan Tufan ile gole çok yaklaştı. Havadan gelen topa vole vuran Ozan, topu üstten dışarı gönderdi.

35\'inci dakikada bu kez Beşiktaş hızlı geldi. Oğuzhan\'ın ceza sahasına gönderdiği topta Ricardo Quaresma topa kontrol ettikten sonra vurdu. Meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

43\'üncü dakikada Beşiktaş 10 kişi kaldı. 41\'inci dakikada ilk sarı kartını gören Quaresma, 43\'te Mehmet Ekici\'ye yaptığı hareketin ardından 2\'nci sarı kartını gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

45\'inci dakikada ise bu kez kırmızı kart Luis Neto\'ya çıktı. Ali Palabıyık, son adam olduğu gerekçesiyle, Cenk Tosun\'u düşüren Neto\'yu oyundan attı. Fenerbahçe de 10 kişi kaldı.

İlk yarı 1-0\'lık Fenerbahçe üstünlüğüyle sona erdi.