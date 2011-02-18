-FENERBAHÇE DERBİLERDE AÇIK ARA ÖNDE İSTANBUL (A.A) - 18.02.2011 - Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında 20 Şubat Pazar günü yapılacak derbi öncesi, Fenerbahçe'nin, ezeli rakiplerine karşı son yıllarda lig maçlarında galibiyet ve gol sayısı açısından büyük üstünlüğü göze çarpıyor. Fenerbahçe, Beşiktaş ile ligde oynadığı son 11 maçtan 7'sini kazanıp, 3'ünde berabere kalırken, sadece 1 kez kaybetti. Sarı-lacivertliler, Galatasaray karşısında ise son 12 lig maçından 9'unu kazanıp, 2'sinde berabere kalıp, yine sadece 1'ini yitirdi. Ezeli rakipleri ile yaptığı son 23 lig maçında sadece 2 kez yenilen, 16'sını kazanan, 5'inde de berabere kalan ''Sarı Kanaryalar'', bu maçlarda rakip fileleri toplam 35 kez havalandırıp, kalesinde 16 gol gördü. -BEŞİKTAŞ DERBİLERDE ZORLANIYOR- Beşiktaş, ezeli rakiplerine karşı son yıllardaki lig derbilerinde genelde başarısız bir performans sergiledi. Fenerbahçe ve Galatasaray'a karşı son yıllardaki lig derbilerinde galip gelmekte bir hayli zorlanan siyah-beyazlılar, ezeli rakipleriyle son 6 sezonda yaptığı 22 lig maçında sadece 5 galibiyet alabildi. Ezeli rakipleriyle yaptığı son 22 lig derbisinden 13'ünü yitiren, 4'ünde berabere kalan siyah-beyazlılar, bu süre içinde Süper Lig'de taraftarlarına sadece 5 kez derbi galibiyeti izlettirebildi. Beşiktaş, son 22 lig derbisinde ezeli rakiplerine toplam 27 gol atarken, kalesinde ise 34 gol gördü. ''Kara Kartallar'', son 6 sezonda, Fenerbahçe ile yaptığı 11 lig maçında sadece 1 galibiyet alabilirken, 7 kez yenilip, 3 kez berabere kaldı. Siyah-beyazlılar, Galatasaray ile yaptığı son 11 maçtan ise 4'ünü kazandı, 6'sını yitirdi, 1'inde de eşitliği bozamadı. -GOL DAKİKALARI TAMAMEN ZIT- 2011'in ilk derbisi öncesi ezeli rakipler gol atma dakikaları açısından tamamen zıt bir görüntü çiziyor. Derbi öncesinde ligde geride kalan 21 haftada iki takımın 15'er dakikalık dilimler halinde attığı ve yediği gollerin istatistiği ilginç bir durumu ortaya çıkardı. Bu sezon rakip fileleri toplam 32 kez havalandıran Beşiktaş, bu gollerden 15'ini karşılaşmaların son yarım saatinde attı. Fenerbahçe ise toplam 48 golünden 25'ini müsabakaların ilk yarım saatinde filelere gönderdi. Sarı-lacivertliler 16 ile 30. dakikalar arasında gol yollarında en aktif bölümünü geçirirken, bu periyotta toplam 16 kez fileleri havalandırdı. Ezeli rakipler Süper Lig'de kalelerinde en çok golü ise müsabakaların son yarım saatinde yiyor. Beşiktaş, ligde geride kalan 21 haftada yediği 23 golden 12'sini, Fenerbahçe ise 22 golden 11'ini karşılaşmaların bitimine 30 dakika kala kalesinde gördü. -BİLETLER SATIŞTA- Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında 20 Şubat Pazar günü yapılacak derbi maçta ev sahibi Beşiktaşlı taraftarlara ait biletler satışa sunuldu. Karşılaşmanın biletleri saat 10.00'dan itibaren tüm Biletix gişeleri, 0216 556 98 00 numaralı Biletix Call Center ve www.biletix.com.tr internet adresinden satışa çıkarıldı. Fiyapı İnönü Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak derbi maçın bilet fiyatları 90 ile 500 lira arasında değişiyor. Derbi maçın bilet fiyatları şöyle: VIP Üst B-E: 500 TL VIP Üst A-F: 450 TL VIP Alt C-D: 400 TL VIP Alt B-E: 320 TL VIP Alt A-F: 250 TL Numaralı Orta: 250 TL Numaralı Kenar: 225 TL Kapalı Üst: 200 TL Kapalı Alt: 175 TL Yeni Açık: 90 TL Eski Açık: 90 TL