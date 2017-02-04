Fenerbahçe derbide tur peşinde

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda yarın derbi maçta Beşiktaş karşısında tur arayacak.

Spor Toto Süper Lig'de geçen hafta Kayserispor deplasmanında 4-1 gibi ağır bir skorla kaybeden sarı-lacivertliler, Beşiktaş'a sahasında ilk yenilgisini tattırıp hem tur atlamak hem de sezonun geri kalanı için moral depolamak istiyor.

Kupada C Grubu'nda Gençlerbirliği ve alt liglerden Menemen Belediyespor ile Amed Sportif Faaliyetler'le eşleşen Fenerbahçe, tek yenilgi alarak 11 puan topladı. Geçen sezonun finalisti sarı-lacivertliler, Gençlerbirliği'nin ardından 2. sırada yer alarak son 16 turuna kaldı.

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında Vodafone Arena'da tek maç eleme sistemine göre oynanacak derbi saat 20.30'da başlayacak. Dev maçı FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık yönetecek.

Sow ve Ozan döndü

Fenerbahçe'de Moussa Sow ve Ozan Tufan derbide oynayabilecek.

Senegal Milli Takımı'yla yer aldığı Afrika Uluslar Kupası'ndan dönen Sow ile sakatlığını atlatan Ozan Tufan, teknik direktör Dick Advocaat'ın şans vermesi durumunda derbide sahada olacak.

Volkan Şen ve Salih Uçan yok

Fenerbahçe'nin derbi öncesi iki eksiği bulunuyor.

Sarı-lacivertli takımda sakatlıkları nedeniyle Volkan Şen ile Salih Uçan, yarın forma giyemeyecek.

Fenerbahçe 4 yıl sonra Dolmabahçe'de

Fenerbahçe, yaklaşık 4 yıl sonra Dolmabahçe'de maça çıkacak.

Beşiktaş'ın eski stadına son olarak 3 Mart 2013'te giden sarı-lacivertliler, yeni stadyuma ilk kez ayak basacak. BJK İnönü Stadı'ndaki son derbiyi 3-2 kaybeden Fenerbahçe, 4 yıl sonra gideceği Dolmabahçe'de rakibine yeni stadında ilk yenilgiyi tattırmak için mücadele edecek.