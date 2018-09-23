Fenerbahçe, derbi hazırlıklarını tamamladı

İSTANBUL,(DHA)

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig\'in 6\'ncı haftasında Ülker Stadı\'nda karşılaşacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarını akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri\'nde yaptığı antrenmanla tamamladı ve kampa girdi.

Başkan Ali Koç, Başkanvekili Semih Özsoy ve Yönetim Kurulu Üyelerinden Selahattin Baki, tesislere gelerek antrenmanı izledi.

Teknik direktör Phillip Cocu yönetimindeki antrenman saat 17.00\'de başladı. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenmanda 2 gruba ayrılan sarı-lacivertli oyuncular 5\'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Bu antrenmanla Beşiktaş derbisinin hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, Can Bartu Tesisleri\'nde kampa girdi.

(FOTOĞRAFLI)