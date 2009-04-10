Fenerbahçe derbi hazırlıklarını sürdürdü





Fenerbahçe, Turkcell Süper Lig'de Galatasaray ile yapacağı derbi maçın hazırlıklarını sürdürdü.



Sarı-lacivertliler, Samandıra Tesisleri'de, teknik direktör Luis Aragones yönetiminde çalıştı. Yenilemeye yönelik, 1,5 saat süren antrenmanda oyuncular sahada, salonda ve havuzda, neşeli bir çalışma gerçekleştirdi.



Teknik direktör Aragones, takımı önce 3 gruba ayırırken, bir grup üst sahada ayak tenisi, bir grup kondisyon salonunda istasyon çalışması, diğer grup ise tesislerdeki havuzda egzersiz çalıştı. Gruplar, bu çalışmaları dönüşümlü olarak sürdürdü.



Bu arada, üst sahada yapılan antrenmanı, sarı-lacivertlilerin eski futbolcularından Dalian Robert Atkinson da izledi.



Sarı-lacivertli ekip, yarın akşam yapacağı antrenmanla da Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamlayarak Samandıra Tesisleri'nde kampa girecek.



Öte yandan, Fenerbahçeli futbolcular ve teknik heyet, kulüp başkanı Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Çengelköy'de bir lokantada, bu akşam birlikte akşam yemeği yiyecek.

