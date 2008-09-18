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Fenerbahçe deplasmanı sevmiyor

Şampiyonlar Ligi'ne 3-1'lik Porto mağlubiyetiyle başlayan Fenerbahçe, Avrupa kupalarında deplasmanda yaptığı 75 maçın 13'ünü kazanabildi. Sarı-lacivertliler ‘Devler Lig

18 Eylül 2008 03:00


Şampiyonlar Ligi'ne 3-1'lik Porto mağlubiyetiyle başlayan Fenerbahçe, Avrupa kupalarında deplasmanda yaptığı 75 maçın 13'ünü kazanabildi. Sarı-lacivertliler ‘Devler Ligi'nde ise 18 deplasman maçının sadece 2'sinde sahadan galibiyetle ayrıldı.

Avrupa Şampiyonlar Ligi G Grubu'ndaki mücadelesine, deplasmanda Portekiz'in Porto takımı karşısında aldığı 3-1'lik yenilgiyle başlayan Fenerbahçe, Avrupa kupalarında rakip sahalarda etkili olamıyor.

Avrupa arenasında bugüne dek çıktığı 75 dış saha maçında 13 kez kazanan Fenerbahçe, 12 beraberlik 50 de yenilgi aldı.

''Devler Ligi''nde de 1. turdaki grup ve gruptan sonraki mücadelelerinde rakip sahalarda etkili olamayan sarı-lacivertli ekip, 18 deplasman maçının sadece 2'sinde galip geldi.

Şampiyonlar Ligi'nde deplasman maçlarında 3 beraberlik alan sarı-lacivertliler, 13 karşılaşmada da yenilmekten kurtulamadı. –


Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarında deplasmanlarda yaptığı 75 maçta aldığı sonuçların oluşturduğu tablo şöyle:

Organizasyon O G B M

-----------------------------------------------

UEFA Kupası 27 4 6 17

Şampiyon K. K. 17 3 1 13

Şampiyonlar L.Ö.E 8 4 2 2

Şampiyonlar Ligi 18 2 3 13

Kupa Galipleri Kupası 5 - - 5

-----------------------------------------------

Toplam 75 13 12 50

DIŞ SAHA GALİBİYETLERİ

Sarı-lacivertlilerin, Avrupa kupalarında deplasmanlarda kazandığı 13 maç şunlar:



Avrupa Şampiyonlar Ligi

Manchester United - Fenerbahçe: 0 - 1 (1996-1997)

Sparta Prag - Fenerbahçe......: 0 - 1 (2004-2005)

UEFA Kupası

Guimares - Fenerbahçe.........: 2 - 3 (1990 - 1. tur)

Turan - Fenerbahçe............: 0 - 2 (1994 - Ön eleme)

Partizani Tiran - Fenerbahçe..: 0 - 4 (1995 - Ön eleme)

FC Randers - Fenerbahçe.......: 0 - 3 (2006 - 1. tur)

Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası

Csepel - Fenerbahçe...........: 2 - 3 (1959 - 1. tur)

Juenesse - Fenerbahçe.........: 2 - 3 (1974 - 1. tur)

Bordeaux - Fenerbahçe.........: 2 - 3 (1985 - 1. tur)

Avrupa Şampiyonlar Ligi Ön Eleme

Maccabi Tel Aviv - Fenerbahçe.: 0 - 1 (1996-1997)

B36 Torshavn - Fenerbahçe.....: 0 - 5 (2006-2007)

Anderlecht - Fenerbahçe.......: 0 - 2 (2007-2008)

MTK Budapeşte - Fenerbahçe....: 0 - 5 (2008-2009)


''DEVLER LİGİ'' DEPLASMAN MAÇLARI VE SONUÇLARI

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda yaptığı 18 maçta aldığı

sonuçlar şöyle:



1996-1997 C Grubu

Rapid Wien - Fenerbahçe.......: 1 - 1

M. United - Fenerbahçe........: 0 - 1 (Galibiyet)

Juventus - Fenerbahçe.........: 2 - 0

2001-2002 F Grubu

Leverkusen - Fenerbahçe.......: 2 - 1

O. Lyon - Fenerbahçe..........: 3 - 1

Barcelona - Fenerbahçe........: 1 - 0

2004-2005 D Grubu:

M. United - Fenerbahçe........: 6 - 2

O. Lyon - Fenerbahçe..........: 4 - 2

S. Prag - Fenerbahçe..........: 0 - 1 (Galibiyet)

2005-2006 E Grubu

AC Milan - Fenerbahçe.........: 3 - 1

Schalke - Fenerbahçe..........: 2 - 0

PSV Eindhoven - Fenerbahçe....: 2 - 0

2007-2008 G Grubu

CSKA Moskova - Fenerbahçe.....: 2 - 2

PSV Eindhoven - Fenerbahçe....: 0 - 0

Inter - Fenerbahçe............: 3 - 0

2. Tur

Sevilla - Fenerbahçe..........: 3 - 2 (Penaltılarla turu geçti)

Çeyrek Final
Chelsea - Fenerbahçe..........: 2 - 0

2008-2009 G Grubu

Porto - Fenerbahçe............: 3 - 1

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