Fenerbahçe deplasmanı sevmiyor



Şampiyonlar Ligi'ne 3-1'lik Porto mağlubiyetiyle başlayan Fenerbahçe, Avrupa kupalarında deplasmanda yaptığı 75 maçın 13'ünü kazanabildi. Sarı-lacivertliler ‘Devler Ligi'nde ise 18 deplasman maçının sadece 2'sinde sahadan galibiyetle ayrıldı.



Avrupa Şampiyonlar Ligi G Grubu'ndaki mücadelesine, deplasmanda Portekiz'in Porto takımı karşısında aldığı 3-1'lik yenilgiyle başlayan Fenerbahçe, Avrupa kupalarında rakip sahalarda etkili olamıyor.



Avrupa arenasında bugüne dek çıktığı 75 dış saha maçında 13 kez kazanan Fenerbahçe, 12 beraberlik 50 de yenilgi aldı.



''Devler Ligi''nde de 1. turdaki grup ve gruptan sonraki mücadelelerinde rakip sahalarda etkili olamayan sarı-lacivertli ekip, 18 deplasman maçının sadece 2'sinde galip geldi.



Şampiyonlar Ligi'nde deplasman maçlarında 3 beraberlik alan sarı-lacivertliler, 13 karşılaşmada da yenilmekten kurtulamadı. –





Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarında deplasmanlarda yaptığı 75 maçta aldığı sonuçların oluşturduğu tablo şöyle:



Organizasyon O G B M



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UEFA Kupası 27 4 6 17



Şampiyon K. K. 17 3 1 13



Şampiyonlar L.Ö.E 8 4 2 2



Şampiyonlar Ligi 18 2 3 13



Kupa Galipleri Kupası 5 - - 5



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Toplam 75 13 12 50



DIŞ SAHA GALİBİYETLERİ



Sarı-lacivertlilerin, Avrupa kupalarında deplasmanlarda kazandığı 13 maç şunlar:







Avrupa Şampiyonlar Ligi



Manchester United - Fenerbahçe: 0 - 1 (1996-1997)



Sparta Prag - Fenerbahçe......: 0 - 1 (2004-2005)



UEFA Kupası



Guimares - Fenerbahçe.........: 2 - 3 (1990 - 1. tur)



Turan - Fenerbahçe............: 0 - 2 (1994 - Ön eleme)



Partizani Tiran - Fenerbahçe..: 0 - 4 (1995 - Ön eleme)



FC Randers - Fenerbahçe.......: 0 - 3 (2006 - 1. tur)



Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası



Csepel - Fenerbahçe...........: 2 - 3 (1959 - 1. tur)



Juenesse - Fenerbahçe.........: 2 - 3 (1974 - 1. tur)



Bordeaux - Fenerbahçe.........: 2 - 3 (1985 - 1. tur)



Avrupa Şampiyonlar Ligi Ön Eleme



Maccabi Tel Aviv - Fenerbahçe.: 0 - 1 (1996-1997)



B36 Torshavn - Fenerbahçe.....: 0 - 5 (2006-2007)



Anderlecht - Fenerbahçe.......: 0 - 2 (2007-2008)



MTK Budapeşte - Fenerbahçe....: 0 - 5 (2008-2009)





''DEVLER LİGİ'' DEPLASMAN MAÇLARI VE SONUÇLARI



Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda yaptığı 18 maçta aldığı



sonuçlar şöyle:







1996-1997 C Grubu



Rapid Wien - Fenerbahçe.......: 1 - 1



M. United - Fenerbahçe........: 0 - 1 (Galibiyet)



Juventus - Fenerbahçe.........: 2 - 0



2001-2002 F Grubu



Leverkusen - Fenerbahçe.......: 2 - 1



O. Lyon - Fenerbahçe..........: 3 - 1



Barcelona - Fenerbahçe........: 1 - 0



2004-2005 D Grubu:



M. United - Fenerbahçe........: 6 - 2



O. Lyon - Fenerbahçe..........: 4 - 2



S. Prag - Fenerbahçe..........: 0 - 1 (Galibiyet)



2005-2006 E Grubu



AC Milan - Fenerbahçe.........: 3 - 1



Schalke - Fenerbahçe..........: 2 - 0



PSV Eindhoven - Fenerbahçe....: 2 - 0



2007-2008 G Grubu



CSKA Moskova - Fenerbahçe.....: 2 - 2



PSV Eindhoven - Fenerbahçe....: 0 - 0



Inter - Fenerbahçe............: 3 - 0



2. Tur



Sevilla - Fenerbahçe..........: 3 - 2 (Penaltılarla turu geçti)



Çeyrek Final

Chelsea - Fenerbahçe..........: 2 - 0



2008-2009 G Grubu



Porto - Fenerbahçe............: 3 - 1

