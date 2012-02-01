T24 LogoT24 Logo
Spor

Fenerbahçe deplasmanda istikrarı bulamadı İSTANBUL (A.A)

01 Şubat 2012 14:15

-Fenerbahçe deplasmanda istikrarı bulamadı İSTANBUL (A.A) - 01.02.2012 - Serdal Kalaycı - Spor Toto Süper Lig'de yarın deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, son dönemde rakip sahalarda çıktığı maçlarda istikrarlı bir performanstan uzak kaldı. Ligde ilk 3 deplasman maçını kazanarak, geçen sezondan gelen seriyi sürdürüp önce deplasmanda üst üste kazanma rekorunu kıran, sonra da seriyi 12 maça taşıyan sarı-lacivertliler, 12. galibiyetin ardından düşüşe geçti. Ligin ilk 3 deplasmanında, Gaziantepspor, Kayserispor ve Mersin İdmanyurdu karşısında aldığı galibiyetlerle rakip sahalarda üst üste 12. galibiyetini elde eden Fenerbahçe, son 9 deplasman mücadelesinde ise sadece 2 kez galip geldi. 3 maçta yenilen sarı-lacivertliler, 4 maçta da beraberliğe razı oldu. Rakip sahadaki son maçında İstanbul Büyükşehir Belediyespor'a 3-2 yenilen Fenerbahçe, 9 dış saha mücadelesinde 17 puan yitirdi. Kadıköy'deki istikrarlı performansını, rakip sahalara taşıyamayan sarı-lacivertli ekip, 3 mağlubiyet 4 beraberlikle 17 puan yitirirken, 2 galibiyet ve beraberliklerden gelen puanlarla hanesine 10 puan yazdırabildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Araç muayenesinde yeni ücret tarifesi belli oldu ...

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

Optimar'dan yılın son anketi: Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye...

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24