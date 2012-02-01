-Fenerbahçe deplasmanda istikrarı bulamadı İSTANBUL (A.A) - 01.02.2012 - Serdal Kalaycı - Spor Toto Süper Lig'de yarın deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, son dönemde rakip sahalarda çıktığı maçlarda istikrarlı bir performanstan uzak kaldı. Ligde ilk 3 deplasman maçını kazanarak, geçen sezondan gelen seriyi sürdürüp önce deplasmanda üst üste kazanma rekorunu kıran, sonra da seriyi 12 maça taşıyan sarı-lacivertliler, 12. galibiyetin ardından düşüşe geçti. Ligin ilk 3 deplasmanında, Gaziantepspor, Kayserispor ve Mersin İdmanyurdu karşısında aldığı galibiyetlerle rakip sahalarda üst üste 12. galibiyetini elde eden Fenerbahçe, son 9 deplasman mücadelesinde ise sadece 2 kez galip geldi. 3 maçta yenilen sarı-lacivertliler, 4 maçta da beraberliğe razı oldu. Rakip sahadaki son maçında İstanbul Büyükşehir Belediyespor'a 3-2 yenilen Fenerbahçe, 9 dış saha mücadelesinde 17 puan yitirdi. Kadıköy'deki istikrarlı performansını, rakip sahalara taşıyamayan sarı-lacivertli ekip, 3 mağlubiyet 4 beraberlikle 17 puan yitirirken, 2 galibiyet ve beraberliklerden gelen puanlarla hanesine 10 puan yazdırabildi.