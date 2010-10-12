-FENERBAHÇE DEPLASMANDA GÜLMEK İSTİYOR İSTANBUL (A.A) - 12.10.2010 - Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak Fenerbahçe'de, teknik direktör Aykut Kocaman, sarı-lacivertli ekibin başında henüz İstanbul dışında oynanan resmi maçlarda galibiyet sevinci yaşayamadı. Sarı-lacivertli ekibin, son iki lig maçında (6. ve 7. hafta) üst üste elde ettiği galibiyetlerle sevinen Kocaman, henüz İstanbul dışındaki resmi maçlarda galibiyet yüzü göremedi. Spor Toto Süper Lig'de İstanbul'da yaptığı 5 maçın 4'ünü kazanıp, 1 beraberlik alan sarı-lacivertliler, ligde İstanbul dışındaki 2 maçta da mağlubiyetten kurtulamadı. Avrupa kupaları eleme turlarında iç sahadaki 2 maçta 1'er beraberlik ve mağlubiyet alan Fenerbahçe, deplasmandaki maçları da 1'er beraberlik ve mağlubiyetle tamamladı. Süper Lig'deki ilk deplasman maçında 2. haftada Trabzonspor'a 3-2 yenilen sarı-lacivertli ekip, ikinci deplasman maçında 4. hafta mücadelesinde Kayserispor'a 2-0 yenilmekten kurtulamadı. Fenerbahçe, rakip sahada 6-2 kazandığı Kasımpaşa mücadelesinde ise İstanbul dışına çıkmadı. Sarı-lacivertlilerin, bu sezon lig ve Avrupa kupalarında İstanbul dışında ve iç sahada oynadığı maçlarda aldığı sonuçlar şöyle: İstanbul dışı ------------- Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor-Fenerbahçe: 3 - 2 Kayserispor-Fenerbahçe: 2 - 0 Avrupa Kupası Maçları: Young Boys-Fenerbahçe: 2 - 2 PAOK-Fenerbahçe: 1 - 0 İç saha -------- Spor toto Süper Lig: Fenerbahçe-Medical Park Antalyaspor: 4 - 0 Fenerbahçe-Manisaspor: 4 - 2 Fenerbahçe-Beşiktaş: 1 - 1 Kasımpaşa-Fenerbahçe: 2 - 6 Fenerbahçe-Gençlerbirliği: 3 - 0 Avrupa Kupası Maçları: Fenerbahçe-Young Boys: 0 - 1 Fenerbahçe-PAOK: 1 - 1