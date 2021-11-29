Fenerbahçe'nin Göztepe maçı ilk 11'i belli oldu

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında bugün Göztepe'ye konuk olacak. Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Haftanın kapanış müsabakasını hakem Mete Kalkavan yönetecek.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Göztepe'ye konuk olacak. Sarı-lacivertlilerde 4 eksik var.

Derbide Galatasaray'ı 2-1 mağlup ederek moral bulan ve ligde 4 maçlık galibiyet özlemine son veren Fenerbahçe, Göztepe müsabakasını da kayıpsız geçmek istiyor.

Yaptığı maçlarda 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertliler, haftaya 23 puanla 5. sırada girdi.

Süper Lig'de 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet sonucunda 10 puan toplayan Göztepe ise 18. basamakta yer aldı.

İlk 11'ler

Göztepe: Can, Murat, Dino, Atınç, Atakan, Berkan, Obinna, Soner, Tijanic, Halil, Adis Jahovic

Fenerbahçe: Berke, Min Jae, Serdar Aziz, Novak, Ferdi, Crespo, Zajc, Meyer, İrfan Can, Mesut Özil, Serdar Dursun.

Fenerbahçe'de 4 eksik

Sarı-lacivertli takımda 4 futbolcu, Göztepe karşısında forma giyemeyecek.

Tedavilerine devam edilen Enner Valencia ile Altay Bayındır, karşılaşmada görev yapamayacak. Ligin 13. haftasında Galatasaray ile oynanan derbide kırmızı kart gören Marcel Tisserand ve 4. sarı karttan cezalı duruma düşen Mert Hakan Yandaş da takımdaki yerlerini alamayacak.

Ayak bileğindeki sakatlığını atlatan Mesut Özil ile Luiz Gustavo'nun da maç kadrosunda yer alması bekleniyor.

Deplasmanda 4 kez kazandı

Fenerbahçe, bu sezon ligde konuk takım olarak sahaya çıktığı 7 maçta 4 galibiyet ve 3 mağlubiyet yaşadı.

Deplasmanda Adana Demirspor, Altay, Atakaş Hatayspor ve Galatasaray'ı yenen sarı-lacivertli ekip, Medipol Başakşehir, Trabzonspor ve İttifak Holding Konyaspor karşısında ise sahadan mağlup ayrıldı.

Bu karşılaşmalarda 9 kez fileleri havalandıran Fenerbahçe, kalesinde de aynı sayıda gol gördü.

Fenerbahçe ile Göztepe 55. randevuda

Fenerbahçe ile Göztepe, yapacakları maçla Spor Toto Süper Lig'de 55. kez birbirlerine rakip olacak.

İki takım arasında geride kalan 54 maçtan 25'ini Fenerbahçe, 9'unu Göztepe kazandı, 20 müsabaka da berabere sonuçlandı.

Bu müsabakalarda sarı-lacivertli takım 82 gol atarken, Göztepe ise 39 kez ağları havalandırdı.

Geride kalan sezonun ilk yarısında İzmir'de yapılan müsabakayı Fenerbahçe 3-2 kazandı. İkinci yarıda İstanbul'da oynanan karşılaşmadan ise Göztepe 1-0 galip ayrıldı.

İzmir'deki maçlar

İki takım İzmir'de 28. kez lig maçı oynayacak.

Geride kalan müsabakalarda Fenerbahçe'nin galibiyetlerde 9-6 üstünlüğü bulunuyor. İzmir'de 12 maç berabere sonuçlanırken, Fenerbahçe 31, Göztepe ise 22 gol attı.

Farklı skorlar

Fenerbahçe ile Göztepe arasında geride kalan 54 lig maçında en farklı skora sarı-lacivertliler imza attı.

1974-1975 sezonunda İstanbul'da yapılan müsabakada Fenerbahçe sahadan 7-1 galip ayrıldı.

Göztepe ise toplam 9 kez yendiği rakibi karşısında 8 galibiyetini tek farklı skorlarla elde ederken, 1970-1971 sezonunda evinde 3-1 kazandı.

Göztepe'nin konuğu Fenerbahçe

Spor Toto Süper Lig'in 14. hafta kapanış maçında Göztepe ile Fenerbahçe İzmir'de karşılaşacak.

Gürsel Aksel Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak Göztepe-Fenerbahçe maçında hakem Mete Kalkavan düdük çalacak. Ligde 4 karşılaşmadır kazanamayan Göztepe, iç sahada galip gelemediği son 4 maçta gol atamadı.

İzmir temsilcisi 10 puan ve averajla 18. sırada yer alıyor.

Sarı-kırmızılı ekipte cezalı Yalçın Kayan'ın yanı sıra, sakatlığı bulunan Marko Mihojevic forma giyemeyecek.