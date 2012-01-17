-Fenerbahçe deplasmanda bu sefer kazandı MANİSA (A.A) - 16.01.2012 - Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe, deplasmanda Manisaspor'u 2-1 mağlup etti. İkinci yarının başında iki takım da etkili pozisyon bulamazken, 55. dakikada Fenerbahçe 1-0 öne geçmeyi başardı. Sağ kanatta Stoch'un getirip önüne bıraktığı topla ceza alanı içinde buluşan Caner Erkin, kaleye sol çapraz pozisyonda yaptığı düzgün vuruşla topu ağlara yolladı: 1-0. 58. dakikada Stoch'un pasında sol çapraz pozisyonda topla buluşan Bienvenu'nün kötü vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti. 59. dakikada savunma oyuncularından kaptığı topla ceza alanı içinde kaleci İlker Avcıbay'la karşı karşıya kalan Mehmet Topuz'un topuna yerinde bir müdahale yapan kaleci İlker, topu uzaklaştırdı. 61. dakikada Manisaspor beraberliği yakaladı. Sağ kanattan Ömer Aysan Barış'ın ortasında Fenerbahçe defansının hatasından yararlanan Simpson, kale önünde savunma oyuncularından önce davranarak, topu ağlara yolladı: 1-1. 66. dakikada sol çapraz pozisyonda ceza alanı içinde topla buluşan Caner Erkin, önündeki Ömer Aysan Barış'tan sıyrılarak attığı sert şutta meşin yuvarlak yandan auta gitti. 68. dakikada Manisaspor mutlak bir gol pozisyondan faydalanamadı. Sağ kanattan ani gelişen Manisaspor atağında topla birlikte ceza alanı içine giren Murat Gürbüzerol, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Rakibine son anda yetişen Caner Erkin, topu çelerek mutlak golü önledi. 74. dakikada sağ kanattan Mehmet Topuz'un yaptığı ortada Bienvenu'nün kafa vuruşunda top üstten auta gitti. 79. dakikada sağ kanattan ani gelişen Manisaspor atağında topla birlikte ilerleyen İsaac'in, ceza alanına girerken attığı sert şutta top yandan auta gitti. Fenerbahçe uzatma bölümünde üstünlük golünü buldu. 90+5. dakikada Caner Erkin'in düşürülmesiyle kazanılan serbest vuruşu Emre Belözoğlu kullandı. Emre'nin ceza alanına ortasında Cristian'ın kafayla dokunduğu top, Yiğit İncedemir'e çarpıp yön değiştirerek ağlara gitti: 1-2. Müsabaka, Fenerbahçe'nin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi. Stat: Manisa 19 Mayıs Hakemler: Kuddusi Müftüoğlu xx, Ekrem Kan xx, Ali Saygın Ögel xx Manisaspor: İlker Avcıbay xxx, Ömer Aysan Barış xx, Akaminko xx, Hüseyin Tok xx, Klukowski xx, Ahmet İlhan Özek xx (Dk. 61 Murat Gürbüzerol xx), Yiğit İncedemir x, Bekir Yılmaz xx, Simpson xx, İsaac xx (Dk. 90+4 Ferhat Çökmüş ?), Kahe x (Dk. 84 Bülent Cevahir x) Fenerbahçe: Volkan Demirel xx, Gökhan Gönül xx, Serdar Kesimal xx, Yobo xx, Ziegler xx, Mehmet Topuz xx (Dk. 85 Özer Hurmacı x), Cristian xxx, Emre Belözoğlu xx, Stoch xxx, Caner Erkin xxx, Bienvenu x (Dk. 79 Recep Niyaz x) Goller: Dk. 61 Simpson (Manisaspor), Dk. 55 Caner Erkin, Dk. 90+5 Yiğit İncedemir (kendi kalesine) (Fenerbahçe) Sarı Kartlar: Dk. 45+1 Yiğit İncedemir (Manisaspor), Dk. 52 Cristian (Fenerbahçe) -Bu sefer kazandı- Spor Toto Süper Lig'de Manisaspor'u deplasmanda 2-1 mağlup eden Fenerbahçe, rakip sahada üst üste aldığı 2 beraberliğin ardından sahadan galibiyetle ayrıldı. Bu sezon ligin 6. haftasında Mersin İdmanyurdu karşısında aldığı 2-1'lik galibiyetle, lig tarihinde deplasmanda üst üste kazanma rekorunu 12 maça taşıyan, ancak bu maçtan sonra bu başarını sürdüremeyen Fenerbahçe, Manisaspor karşısında önemli bir galibiyet aldı. Sarı lacivertli ekip, Manisaspor maçından önce, 8. haftadan itibaren oynadığı 7 dış saha maçında 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 yenilgi almıştı. -Rekorun ardından dış saha maçları- Sarı-lacivertlilerin, lig tarihindeki 12 maçlık deplasmanda üst üste kazanma rekorunun ardından dış saha maçlarında aldığı sonuçlar şöyle: Maç . Sonuç ------------------------------------------- 8. hafta Beşiktaş-Fenerbahçe 2-2 10. hafta Sivasspor-Fenerbahçe 2-0 12. hafta Gençlerbirliği-Fenerbahçe 0-0 14. hafta Galatasaray-Fenerbahçe 3-1 15. hafta Bursaspor-Fenerbahçe 0-2 17. hafta M.P. Antalyaspor-Fenerbahçe 0-0 18. hafta Orduspor-Fenerbahçe 1-1 20. hafta Manisaspor-Fenerbahçe 1-2