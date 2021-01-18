Fenerbahçe'den yayıncı kuruluşa ilginç tepki!

Fenerbahçe, Ankaragücü ile oynanan maçta ''Rejiye ve yönetmene müdahale istemiyoruz'' yazılı reklam panosuyla yayıncı kuruluşa tepki gösterdi.



Fenerbahçe ve Süper Lig'in yayıncı kuruluşu beIN Sports arasındaki gerginlik devam ediyor. Geçen hafta Erzurumspor maçının sonrasında hem oyuncular hem de Ali Koç, yayıncı kuruluşu eleştiren açıklamalarda bulunmuştu.

Fenerbahçe'nin bu tepkisi Ankaragücü ile oynanan maçta da devam etti.

Ülker Stadı'nın reklam panolarında Beinsports'un logosunu andıracak şekilde mor ve beyaz renklerden oluşan bir görselle ''Rejiye ve yönetmene müdahale istemiyoruz.'' sözleri kullanıldı.